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Kho tri thức

Vòng đời đáng kinh ngạc của sinh vật trông như chuồn chuồn lai bọ ngựa

Thoạt nhìn như một con bọ ngựa tí hon có cánh chuồn chuồn, ruồi bọ ngựa là minh chứng sống động cho sự sáng tạo kỳ lạ của tiến hóa.

T.B (tổng hợp)

Ruồi bọ ngựa, thuộc họ Mantispidae, là một nhóm côn trùng trong bộ Cánh gân (Neuroptera), hoàn toàn không phải ruồi thật hay bọ ngựa. Cái tên của chúng xuất phát từ ngoại hình đặc biệt: phần đầu hình tam giác và đôi chân trước gập lại giống hệt bọ ngựa, trong khi đôi cánh trong suốt với mạng gân dày đặc lại giống các loài cánh gân như kiến sư tử hay bọ mắt vàng. Chính sự kết hợp kỳ lạ ấy khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều nghĩ rằng đây là một sinh vật được “ghép” từ nhiều loài khác nhau.

Ảnh: Pinterest.

Các loài Mantispidae thường chỉ dài từ 1–4 cm, có đôi mắt lớn, cổ kéo dài và hai chân trước phát triển thành cơ quan săn mồi cực kỳ hiệu quả. Khi phát hiện con mồi, chúng giữ nguyên tư thế bất động rồi bất ngờ vung đôi chân trước có gai sắc để kẹp chặt nạn nhân chỉ trong tích tắc. Thực đơn của chúng chủ yếu gồm ruồi nhỏ, rệp, muỗi và nhiều côn trùng khác, khiến chúng trở thành những kẻ săn mồi hữu ích trong tự nhiên.

Ảnh: lenzlimphotography

Nếu con trưởng thành đã kỳ lạ thì vòng đời của Mantispidae còn đáng kinh ngạc hơn. Ấu trùng mới nở rất linh hoạt và chủ động tìm kiếm tổ nhện. Ở nhiều loài, chúng bám lên cơ thể một con nhện cái rồi "đi nhờ" cho đến khi nhện đẻ trứng. Khi túi trứng được tạo ra, ấu trùng chui vào bên trong và ăn trứng nhện để phát triển. Đây là một dạng ký sinh đặc biệt gọi là ký sinh trên ổ trứng, hiếm gặp trong thế giới côn trùng.

Một số loài còn áp dụng chiến lược tinh vi hơn: chúng xâm nhập trực tiếp vào tổ nhện mà không bị chủ nhân phát hiện. Nhờ lớp biểu bì và hành vi thích nghi, ấu trùng có thể tồn tại trong môi trường đầy nguy hiểm này cho đến khi hoàn thành quá trình phát triển. Sau đó, chúng hóa nhộng ngay trong túi trứng hoặc gần tổ nhện trước khi vũ hóa thành con trưởng thành có cánh.

Ảnh: naturefg

Ruồi bọ ngựa phân bố rộng khắp các vùng nhiệt đới và ôn đới trên thế giới, đặc biệt phong phú ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Chúng thường xuất hiện trên lá cây, bụi cỏ hoặc gần nguồn sáng vào ban đêm. Dù không phổ biến như chuồn chuồn hay bọ ngựa, Mantispidae lại là đối tượng nghiên cứu thú vị đối với các nhà côn trùng học vì hình thái và lối sống độc đáo.

Về mặt tiến hóa, sự giống nhau giữa ruồi bọ ngựa và bọ ngựa là một ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ. Hai nhóm này không có quan hệ họ hàng gần, nhưng đều phát triển đôi chân săn mồi gần như giống hệt nhau để thích nghi với cùng một lối sống. Điều đó cho thấy thiên nhiên đôi khi tìm ra những "giải pháp" giống nhau cho cùng một vấn đề.

Nhỏ bé và ít được chú ý, ruồi bọ ngựa là một trong những minh chứng rõ nét nhất rằng thế giới côn trùng vẫn còn vô vàn điều kỳ lạ. Chỉ cần quan sát kỹ một cành cây hay bụi cỏ, biết đâu bạn sẽ bắt gặp một "bọ ngựa có cánh chuồn chuồn" đang lặng lẽ rình mồi.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Vòng đời kỳ lạ của ruồi bọ ngựa #Hình thái độc đáo của Mantispidae #Chiến lược ký sinh trên tổ nhện #Tiến hóa hội tụ trong côn trùng #Vai trò sinh thái của ruồi bọ ngựa

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