Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 21 trở về Trái Đất an toàn

3 phi hành gia người Trung Quốc tham gia sứ mệnh Thần Châu 21 đã trở về Trái Đất an toàn bằng tàu vũ trụ Thần Châu 22.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tàu vũ trụ Thần Châu 22 chở 3 phi hành gia Zhang Lu, Wu Fei và Zhang Hongzhang từ trạm không gian Thiên Cung đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong ở khu vực Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, tối 29/5, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo.

"3 nhà du hành vũ trụ đã trở về Trái Đất hôm 29/5 sau gần 7 tháng ở ngoài không gian, lập kỷ lục về thời gian lưu trú trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc", thông báo cho biết.

Phi hành gia Zhang Lu, chỉ huy phi hành đoàn Thần Châu 21, vẫy tay khi được đưa ra khỏi khoang tàu sau khi hạ cánh thành công xuống bãi đáp Đông Phong ngày 29/5/2026. Ảnh: Lian Zhen/Xinhua/AP.

Cùng với phi hành đoàn, lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg từ trạm vũ trụ Trung Quốc cũng được tàu Thần Châu 22 đưa về Trái Đất.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị,...

Phi hành đoàn Thần Châu 21 cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với phi hành đoàn Thần Châu 23, gồm Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan và Lai Ka-ying. Họ đã bay lên trạm Thiên Cung hôm 24/5 và 1 trong số 3 thành viên phi hành đoàn Thần Châu 23 sẽ ở lại trạm trong 1 năm.

Được biết, tàu Thần Châu 21 đưa 3 nhà du hành Zhang Lu, Wu Fei và Zhang Hongzhang lên trạm Thiên Cung hồi tháng 10/2025. Con tàu này đã đưa phi hành đoàn Thần Châu 20 về Trái Đất ngày 14/11/2025 do tàu của nhóm va chạm với mảnh vỡ không gian và không còn đủ an toàn. Trung Quốc sau đó đưa tàu Thần Châu 22 lên bệ phóng vào ngày 25/11/2025, bay đến trạm Thiên Cung trong khuôn khổ nhiệm vụ khẩn cấp của chương trình không gian có người lái Trung Quốc.

