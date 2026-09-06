Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

15 năm Tim Cook, Apple đã thay đổi thế nào?

Tim Cook biến Apple thành đế chế 5.000 tỷ USD sau 15 năm, nhưng AI, chuỗi cung ứng và áp lực pháp lý đang đặt ra bài toán lớn cho người kế nhiệm.

Thiên Trang (th)
15 năm Tim Cook, Apple đã thay đổi thế nào?

Khi Tim Cook tiếp quản vị trí CEO Apple vào tháng 8/2011, cái bóng của Steve Jobs là thách thức gần như không thể tránh khỏi. Jobs không chỉ là người đồng sáng lập mà còn được xem như biểu tượng của khả năng tạo ra những sản phẩm làm thay đổi cả ngành công nghệ. Trong khi đó, Tim Cook nổi tiếng hơn với vai trò một nhà quản lý vận hành, đặc biệt là năng lực xây dựng chuỗi cung ứng và tối ưu hoạt động kinh doanh. Sau 15 năm, ông không cố trở thành một Steve Jobs thứ hai. Thay vào đó, Cook xây dựng Apple theo một hướng khác: mở rộng những gì công ty đã có, biến iPhone thành trung tâm của hệ sinh thái và đưa Apple trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất lịch sử. Tháng 7/2026, Apple có thời điểm đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, trong khi giá cổ phiếu đã tăng hơn 2.000% kể từ khi Cook nắm quyền. Những con số này phần nào cho thấy quy mô mà Apple đạt được dưới thời vị CEO này.

Tim Cook tiếp quản Apple năm 2011 và đưa công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về vốn hóa, dịch vụ và hệ sinh thái. (Ảnh: Bloomberg)

Tim Cook và John Ternus trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo Apple, khi công ty chuẩn bị bước vào cuộc đua mới về AI. (Ảnh: Apple)

Nếu Steve Jobs được nhớ đến với những màn ra mắt sản phẩm mang tính biểu tượng, dấu ấn của Tim Cook lại nằm ở khả năng biến sản phẩm thành một cỗ máy kinh doanh khổng lồ. Dưới thời ông, iPhone không còn đơn thuần là một chiếc điện thoại mà trở thành cửa ngõ dẫn người dùng tới hàng loạt dịch vụ của Apple. Âm nhạc, thanh toán, lưu trữ dữ liệu, giải trí, sức khỏe và nhiều hoạt động khác dần được kết nối vào cùng một hệ sinh thái. Apple đồng thời mở rộng các mảng dịch vụ trực tuyến và phụ kiện, giúp doanh thu không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán phần cứng. Đây là thay đổi quan trọng bởi một chiếc iPhone được bán ra có thể tiếp tục tạo doanh thu cho Apple trong nhiều năm thông qua các dịch vụ đi kèm. Giá trị của hệ sinh thái vì thế trở thành một trong những yếu tố giúp công ty duy trì sức hút ngay cả khi thị trường smartphone trưởng thành và tốc độ tăng trưởng không còn như trước.

Thế mạnh đặc biệt của Cook còn được thể hiện trong cách Apple vận hành giữa những biến động ngày càng phức tạp của kinh tế và địa chính trị. Kinh nghiệm nhiều năm phụ trách hoạt động và chuỗi cung ứng giúp ông có lợi thế trong việc đàm phán với đối tác, kiểm soát sản xuất và ứng phó với các thay đổi từ bên ngoài. Đại dịch COVID-19 từng cho thấy mức độ phức tạp của mạng lưới sản xuất mà Apple phụ thuộc, đặc biệt tại Trung Quốc. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và chính sách thuế quan của Washington sau đó tiếp tục tạo sức ép. Trước yêu cầu tăng sản xuất trong nước của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Apple cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, bao gồm việc mở rộng sản xuất các linh kiện quan trọng. Động thái này cho thấy Cook không chỉ điều hành một công ty công nghệ mà ngày càng phải xử lý những vấn đề mang màu sắc địa chính trị. Các cựu lãnh đạo và chuyên gia từng làm việc với ông cũng đánh giá cao khả năng lắng nghe, suy nghĩ thấu đáo và đàm phán của Cook.

Tuy nhiên, thành công về tài chính không đồng nghĩa Apple đã giải quyết được mọi bài toán. Một trong những thách thức lớn nhất là sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách thương mại có thể thay đổi nhanh chóng. Tại châu Âu, Apple cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý, buộc hãng phải điều chỉnh cách vận hành App Store. Một số tính năng mới, trong đó có phiên bản Siri cải tiến, còn gặp trở ngại liên quan tới các quy định của Liên minh châu Âu. Điều này cho thấy Apple đang phải cân bằng giữa khả năng kiểm soát hệ sinh thái và yêu cầu mở cửa từ các nhà quản lý. Trong khi đó, Vision Pro - sản phẩm phần cứng lớn gần nhất của Apple - chưa tạo được sức hút như kỳ vọng. Những vấn đề này trở nên đáng chú ý hơn khi Apple chuẩn bị bước sang giai đoạn lãnh đạo mới.

Bài toán khó nhất có lẽ nằm ở trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi Google, Microsoft và nhiều công ty công nghệ khác nhanh chóng đưa AI tạo sinh vào sản phẩm, Apple chịu áp lực phải chứng minh mình không bị bỏ lại phía sau. AI không chỉ là một tính năng bổ sung mà đang trở thành nền tảng cạnh tranh mới, tác động tới smartphone, máy tính, dịch vụ và cả phần cứng. Cuộc đua này đồng thời kéo nhu cầu chip nhớ tăng cao, tạo thêm áp lực lên nguồn cung linh kiện và chi phí sản xuất. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với John Ternus, Giám đốc kỹ thuật phần cứng Apple, người kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9/2026. Ternus tiếp nhận một Apple có quy mô chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với câu hỏi liệu công thức thành công của 15 năm qua có đủ để đưa công ty vượt qua kỷ nguyên AI hay không.

Nhìn lại chặng đường của Tim Cook, thành tựu lớn nhất của ông có lẽ không phải là tạo ra một sản phẩm mang tính cách mạng mới, mà là biến Apple thành một cỗ máy kinh doanh có quy mô và độ bền rất lớn. Ông mở rộng iPhone, phát triển hệ sinh thái, củng cố mảng dịch vụ và duy trì khả năng vận hành trong một thế giới ngày càng nhiều biến động. Nhưng chính quy mô khổng lồ đó cũng khiến nhiệm vụ của người kế nhiệm trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh cuối cùng trên cương vị CEO hồi tháng 4, Cook gửi lại một nguyên tắc tưởng như đơn giản: Apple cần tiếp tục tập trung tạo ra những sản phẩm có thể “làm phong phú” cuộc sống của khách hàng. Sau 15 năm, đó có thể xem là lời tổng kết rõ nhất cho triết lý điều hành của Tim Cook - không nhất thiết phải phát minh lại Apple, mà phải khiến cỗ máy ấy tiếp tục lớn mạnh.

#Tim Cook #Apple #Hệ sinh thái #AI #Chuỗi cung ứng #Doanh nghiệp

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Giải mã “con số 4” đứng sau chiến lược iPhone của Apple

Từ thời Steve Jobs đến kỷ nguyên iPhone, Apple nhiều lần đặt cược vào công thức 4 sản phẩm, nhưng “mảnh ghép thứ tư” ngày càng khó tạo đột phá.

Giải mã “con số 4” đứng sau chiến lược iPhone của Apple

Trong nhiều năm, người dùng đã quen với việc Apple tung ra một nhóm bốn mẫu iPhone trong mỗi thế hệ mới, tạo thành các phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Công thức này từng gồm phiên bản tiêu chuẩn, bản màn hình lớn Plus và hai mẫu Pro, Pro Max; về sau Apple tiếp tục điều chỉnh danh mục khi tìm kiếm cách định vị mới cho từng sản phẩm. Nhìn bên ngoài, đây có vẻ chỉ là cách hãng mở rộng lựa chọn cho khách hàng, nhưng đằng sau đó là một triết lý sản phẩm đã xuất hiện từ thời Steve Jobs. Khi trở lại Apple vào năm 1997, Jobs từng mạnh tay cắt giảm danh mục sản phẩm và tập trung vào bốn dòng máy tính cốt lõi, gồm hai sản phẩm cho người dùng phổ thông và hai sản phẩm hướng đến khách hàng chuyên nghiệp. Tại một sự kiện năm 1998, ông cũng nhấn mạnh quan điểm Apple chỉ cần một số lượng rất nhỏ những sản phẩm thực sự tốt để tạo khác biệt. Gần ba thập kỷ sau, hệ sinh thái Apple đã mở rộng với iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods và nhiều thiết bị khác, nhưng tư duy tinh gọn vẫn thể hiện rõ trong cách công ty xây dựng danh mục iPhone.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple ra mắt chip M5 Ultra và M6 nhảy vọt về hiệu năng

Hai chip mới của Apple mang đến hiệu năng vượt trội, khả năng xử lý AI đỉnh cao, mở rộng giới hạn cho các thiết bị Mac mini và Mac Studio.

Apple ra mắt chip M5 Ultra và M6 nhảy vọt về hiệu năng

Apple đã chính thức trình làng hai bộ vi xử lý thế hệ mới bao gồm M6 và M5 Ultra, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của dòng chip Apple Silicon.

1000035965.jpg
Bộ đôi chip mới của Apple đánh dấu bước phát triển quan trọng của dòng chip Apple Silicon.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Logo sự kiện của Apple hé lộ hai tính năng mới trên iPhone 18 Pro

Logo của Apple cho sự kiện "Surprise and shine" dự kiến diễn ra vào ngày 9/9 đã gợi ý về hai tính năng bao gồm các tùy chọn màu sắc mới và hệ thống camera mới.

Logo sự kiện của Apple hé lộ hai tính năng mới trên iPhone 18 Pro

Người hâm mộ Apple thường có thói quen phân tích các hình ảnh mời tham dự sự kiện của hãng để tìm manh mối về những sản phẩm chưa ra mắt, và năm nay, cuộc "săn lùng" này cũng sôi động không kém.

Logo của Apple cho sự kiện "Surprise and shine" dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 sắp tới đã gợi ý về hai tính năng được đồn đoán trên iPhone 18 Pro, bao gồm các tùy chọn màu sắc mới và hệ thống camera mới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới