Microsoft có thể bắt game thủ xem quảng cáo để chơi

Microsoft được cho là đang nghiên cứu cách chèn quảng cáo vào game bằng việc tạm dừng ở thời điểm phù hợp, đổi lại người chơi nhận thêm thời gian chơi.

Quảng cáo trong game không phải mô hình mới, đặc biệt với các trò chơi miễn phí trên smartphone. Tuy nhiên, Microsoft đang mô tả một phương thức có phần khác biệt trong hồ sơ bằng sáng chế mới, khi hệ thống có thể chủ động tìm thời điểm thích hợp để tạm dừng trò chơi, phát nội dung quảng bá rồi cấp cho người chơi thêm một khoảng thời gian không có quảng cáo. Ý tưởng này hướng tới việc giảm khả năng quảng cáo xuất hiện đúng lúc người chơi đang thực hiện một thao tác quan trọng.

Hồ sơ bằng sáng chế mô tả hệ thống có thể tạm dừng game ở những thời điểm phù hợp để phát quảng cáo. (Ảnh: USPTO)

Theo hồ sơ bằng sáng chế được Respawn First phát hiện, hệ thống có thể cấp cho game thủ một khoảng thời gian chơi miễn phí quảng cáo, được tính theo số phút hoặc dựa trên tiến trình trong trò chơi. Khi khoảng thời gian này kết thúc, game sẽ chuyển sang một cửa sổ quảng cáo. Sau khi người dùng xem nội dung quảng bá, hệ thống cấp thêm một dạng “tín dụng” cho phép tiếp tục chơi mà không bị quảng cáo làm phiền trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ chế này tạo ra sự trao đổi trực tiếp giữa thời gian xem quảng cáo và thời gian chơi không gián đoạn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Microsoft xác định thời điểm hiển thị quảng cáo. Thay vì bật quảng cáo theo bộ đếm thời gian cố định, hệ thống có thể phối hợp với game engine để nhận biết các sự kiện trong trò chơi. Chẳng hạn, quảng cáo có thể xuất hiện sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại trùm, kết thúc đoạn phim cắt cảnh, chuyển sang màn mới hoặc mở menu. Đây đều là những thời điểm trò chơi vốn đã tạm ngừng hoặc ít yêu cầu người chơi thao tác, qua đó hạn chế nguy cơ quảng cáo làm mất tiến trình.

Hồ sơ còn đề cập khả năng sử dụng máy học để lựa chọn thời điểm hiển thị phù hợp. Hệ thống có thể phân tích trạng thái hiện tại của trò chơi và tiến trình của người dùng trước khi quyết định kích hoạt quảng cáo. Khi nội dung quảng bá kết thúc, trò chơi được tiếp tục và bộ đếm thời gian chơi không quảng cáo bắt đầu lại. Về cách vận hành, mô hình này có điểm tương đồng với các game miễn phí trên di động, nhưng thay vì xuất hiện theo một lịch cố định, quảng cáo được điều chỉnh dựa trên tình huống thực tế trong game.

Người chơi có thể nhận thêm khoảng thời gian chơi không quảng cáo sau khi hoàn tất nội dung quảng bá.

Nếu được triển khai, cách tiếp cận này có thể tạo thêm lựa chọn doanh thu cho những trò chơi hoặc dịch vụ muốn giảm mức phí trực tiếp đối với người dùng. Microsoft cũng từng được cho là quan tâm đến mô hình Xbox Cloud Gaming có quảng cáo, khiến ý tưởng trong bằng sáng chế mới đáng chú ý hơn trong bối cảnh các nền tảng game tìm kiếm thêm nguồn thu. Tuy nhiên, việc đưa quảng cáo vào trải nghiệm chơi cũng có thể gây tranh luận nếu tần suất xuất hiện tăng hoặc hệ thống ưu tiên doanh thu hơn trải nghiệm người dùng.

Dù vậy, game thủ chưa cần lo việc mọi trò chơi Microsoft lập tức xuất hiện quảng cáo. Đây mới là hồ sơ bằng sáng chế mô tả một phương án kỹ thuật và chưa có thông tin cho thấy công ty đã áp dụng hệ thống này vào một sản phẩm cụ thể. Việc một công nghệ được cấp bằng sáng chế cũng không đồng nghĩa nó chắc chắn sẽ trở thành tính năng thương mại. Nếu ý tưởng được triển khai trong tương lai, bài toán lớn nhất với Microsoft sẽ là tìm được điểm cân bằng giữa quảng cáo, nguồn thu và trải nghiệm chơi không bị gián đoạn.