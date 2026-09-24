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Số hóa - Xe

Laptop mỏng nhẹ lên ngôi trong nhịp sống của người trẻ

Khi laptop phải theo người dùng từ giảng đường đến quán cà phê, thiết kế mỏng nhẹ, pin dài và khả năng làm việc linh hoạt trở nên đáng giá.

Thiên Trang (th)
Laptop mỏng nhẹ lên ngôi trong nhịp sống của người trẻ

Với nhiều sinh viên và người trẻ mới đi làm, laptop không còn là thiết bị chỉ đặt cố định trên bàn. Một ngày có thể bắt đầu ở giảng đường, tiếp tục tại thư viện, chuyển sang văn phòng hoặc cơ sở khác rồi kết thúc bằng buổi làm việc nhóm tại quán cà phê. Trong lịch trình liên tục thay đổi như vậy, việc phải mang laptop theo suốt ngày khiến trọng lượng, thời lượng pin và khả năng kết nối trở thành những yếu tố thực tế không kém hiệu năng.

Vivobook S14 hướng đến nhóm người dùng thường xuyên mang laptop giữa nhiều địa điểm trong ngày.

Nếu chỉ sử dụng máy tại một vị trí, chênh lệch vài trăm gram có thể không tạo ra khác biệt lớn. Nhưng khi laptop nằm trong balo cùng giáo trình, bình nước, tai nghe và các vật dụng cá nhân, mỗi phần trọng lượng được cắt giảm đều có ý nghĩa. Một ví dụ là ASUS Vivobook S14 (S5408QA) với trọng lượng 1,28 kg và thân máy mỏng từ 1,49 cm. Máy sử dụng kết cấu kim loại ba mặt và đáp ứng các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn MIL-STD 810H, phù hợp với nhu cầu thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm.

Tính di động cũng không chỉ nằm ở kích thước. Khi làm việc tại thư viện hay quán cà phê, người dùng thường không có sẵn màn hình ngoài, chuột hay các phụ kiện quen thuộc như ở bàn làm việc cố định. Vivobook S14 được trang bị màn hình 14 inch, bàn phím ErgoSense và touchpad kích thước lớn, trong khi hệ thống kết nối vẫn gồm hai USB Type-A, hai USB Type-C hỗ trợ xuất hình và Power Delivery, HDMI 2.1 cùng jack tai nghe 3,5 mm. Việc giữ lại các cổng phổ biến giúp người dùng kết nối USB, máy chiếu hoặc màn hình ngoài mà không nhất thiết phải mang thêm hub chuyển đổi.

Một vấn đề khác dễ xuất hiện khi sử dụng laptop cả ngày là thời lượng pin. Nếu máy chỉ đáp ứng vài giờ làm việc, người dùng phải mang theo bộ sạc hoặc liên tục tìm ổ điện tại lớp học, thư viện và quán cà phê. Vivobook S14 sử dụng pin 50 Wh kết hợp nền tảng Snapdragon X, trong đó ASUS công bố thời lượng phát video FHD tối đa 30 giờ theo điều kiện thử nghiệm của hãng. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh đến 60% trong 49 phút theo thông số nhà sản xuất và đi kèm adapter USB-C 68 W có khả năng cấp nguồn cho thiết bị USB-C tương thích. Thời lượng thực tế vẫn phụ thuộc vào độ sáng màn hình, ứng dụng, kết nối mạng và cách sử dụng.

Trọng lượng 1,28 kg và pin 50 Wh là hai yếu tố hỗ trợ khả năng di động của mẫu laptop 14 inch.

Hiệu năng trên laptop mỏng nhẹ cũng đang được mở rộng theo hướng phục vụ những tác vụ AI thường ngày. Vivobook S14 sử dụng Snapdragon X với NPU đạt 45 TOPS, đáp ứng yêu cầu của nền tảng Copilot+ PC. Các tính năng như Windows Search, Click to Do hay Live Captions đưa khả năng xử lý AI vào những thao tác quen thuộc, bên cạnh các công cụ hỗ trợ hình ảnh trong Paint và Photos. Với sinh viên, những công cụ này có thể hỗ trợ tìm kiếm, xử lý tài liệu và hình ảnh; trong môi trường văn phòng, chúng hướng đến các tác vụ như làm việc với nội dung, thông tin và cuộc họp.

Từ giảng đường đến thư viện, văn phòng hay quán cà phê, một chiếc laptop di động phải đáp ứng nhiều tình huống trong cùng một ngày. Vì thế, cuộc đua hiệu năng không còn là yếu tố duy nhất quyết định trải nghiệm. Một thiết bị đủ nhẹ để người dùng sẵn sàng mang theo, đủ pin để hạn chế phụ thuộc vào ổ điện và đủ linh hoạt để làm việc ở nhiều địa điểm có thể phù hợp hơn với nhịp sống ngày càng cơ động của người trẻ.

#Laptop #di động #Vivobook S14 #hiệu năng #người trẻ #mỏng nhẹ

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