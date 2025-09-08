Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump đưa ra "tối hậu thư" cho Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

An An (Theo Times Of Israel)

Theo Times Of Israel, Tổng thống Trump ngày 7/9 đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho biết thêm rằng Israel đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin của ông.

"Tối hậu thư" được đăng tải trên mạng xã hội không nêu rõ chi tiết nội dung điều khoản. Tuy nhiên, Kênh 12 đưa tin ngày 7/9 rằng đề xuất của Mỹ bao gồm thả tất cả con tin vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn và nếu các cuộc đàm phán tiếp theo có kết quả, sẽ chấm dứt xung đột ở Gaza.

trump1.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas. Ảnh: NDTV.

"Mọi người đều muốn con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Đã đến lúc Hamas phải chấp nhận (các điều khoản trong đề xuất của Mỹ", Tổng thống Trump viết.

"Tôi đã cảnh báo lực lượng Hamas về hậu quả của việc không chấp nhận đề xuất. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Sẽ không có lần cảnh báo nào nữa", ông chủ Nhà Trắng khẳng định.

Israel chưa xác nhận đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đang "cân nhắc rất nghiêm túc" đề xuất này.

"Có vẻ như Hamas sẽ tiếp tục từ chối", nguồn tin cho hay.

gaza2.png
Hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình tại Jerusalem kêu gọi chấm dứt xung đột và trả tự do cho tất cả các con tin khỏi sự giam giữ của Hamas, ngày 6/9/2025. Ảnh: FLASH90.

Trong phản hồi vào cuối ngày 7/9, lực lượng Hamas cho biết họ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán ngay lập tức.

Hamas khẳng định rằng họ "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức để thảo luận về việc thả tất cả con tin để đổi lấy một tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt xung đột, Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza và thành lập một ủy ban độc lập gồm những người Palestine để điều hành Dải Gaza".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
