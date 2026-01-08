Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh tượng choáng ngợp tại 'thành phố băng' Cáp Nhĩ Tân

Thế giới

Cảnh tượng choáng ngợp tại 'thành phố băng' Cáp Nhĩ Tân

Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút đông đảo du khách.

An An (Theo AP, THX)
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đang diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi được biết đến là "thành phố băng" ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đang diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi được biết đến là "thành phố băng" ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: AP.
Nhiều tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ đã được trưng bày tại Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Xinhua.
Nhiều tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ đã được trưng bày tại Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Xinhua.
Một tác phẩm điêu khắc băng đang được hoàn thiện tại Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ngày 3/1. Ảnh: Xinhua.
Một tác phẩm điêu khắc băng đang được hoàn thiện tại Công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ngày 3/1. Ảnh: Xinhua.
Du khách thích thú ghi lại màn trình diễn bằng máy bay không người lái tại lễ hội băng tuyết thường niên được tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, hôm 4/1. Ảnh: AP.
Du khách thích thú ghi lại màn trình diễn bằng máy bay không người lái tại lễ hội băng tuyết thường niên được tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, hôm 4/1. Ảnh: AP.
Một nhân viên bảo vệ trông nhỏ bé giữa công trình băng khổng lồ tại lễ hội băng tuyết thường niên ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: AP.
Một nhân viên bảo vệ trông nhỏ bé giữa công trình băng khổng lồ tại lễ hội băng tuyết thường niên ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: AP.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy du khách đang vui chơi trên băng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 1/1/2026. Ảnh: Xinhua.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy du khách đang vui chơi trên băng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, ngày 1/1/2026. Ảnh: Xinhua.
Cô gái chụp ảnh lưu niệm tại một quảng trường ở Cáp Nhĩ Tân ngày 23/12/2025. Ảnh: Xinhua.
Cô gái chụp ảnh lưu niệm tại một quảng trường ở Cáp Nhĩ Tân ngày 23/12/2025. Ảnh: Xinhua.
Khung cảnh lung linh tại một khu phố chính ở "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân ngày 16/12/2025. Ảnh: Xinhua.
Khung cảnh lung linh tại một khu phố chính ở "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân ngày 16/12/2025. Ảnh: Xinhua.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lễ hội tiễn mùa đông tại Nga hồi năm 2021 (Nguồn video: VTV)
An An (Theo AP, THX)
#Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân #Thành phố băng Trung Quốc #Khám phá thành phố băng #Hoạt động du lịch tại Cáp Nhĩ Tân #Cáp Nhĩ Tân #Hắc Long Giang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT