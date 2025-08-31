Hamas xác nhận thủ lĩnh Mohammad Sinwar đã thiệt mạng

Lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar, 3 tháng sau tuyên bố của Israel.

Theo Times Of Israel, lực lượng Hamas ngày 31/8 xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammed Sinwar, vài tháng sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong một cuộc không kích vào tháng 5.

Lực lượng Hamas không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của thủ lĩnh Sinwar nhưng công bố ảnh của ông cùng với các chỉ huy khác, mô tả họ là "những người tử vì đạo".

Lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar. Ảnh: HT/RT.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát ông Mohammad Sinwar. Mohammad Sinwar trở thành thủ lĩnh lực lượng này ở Dải Gaza sau khi anh trai ông là Yahya Sinwar thiệt mạng vào tháng 10/2024.

"Chúng ta đã loại bỏ Mohammad Deif, (Ismail) Haniyeh, Yahya Sinwar và Mohammad Sinwar", Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo trước Quốc hội khi đó.

Cộng sự lâu năm của ông Mohammad Sinwar là Izz al-Din Haddad, người hiện đang giám sát các hoạt động ở phía bắc Gaza, được cho là sẽ nắm quyền chỉ huy cánh vũ trang của Hamas tại dải đất này.

