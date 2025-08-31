Hà Nội

Thế giới

Hamas xác nhận thủ lĩnh Mohammad Sinwar đã thiệt mạng

Lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar, 3 tháng sau tuyên bố của Israel.

An An (Theo Times Of Israel, HT)

Theo Times Of Israel, lực lượng Hamas ngày 31/8 xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammed Sinwar, vài tháng sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong một cuộc không kích vào tháng 5.

Lực lượng Hamas không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của thủ lĩnh Sinwar nhưng công bố ảnh của ông cùng với các chỉ huy khác, mô tả họ là "những người tử vì đạo".

sinwa.png
Lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar. Ảnh: HT/RT.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Israel tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát ông Mohammad Sinwar. Mohammad Sinwar trở thành thủ lĩnh lực lượng này ở Dải Gaza sau khi anh trai ông là Yahya Sinwar thiệt mạng vào tháng 10/2024.

"Chúng ta đã loại bỏ Mohammad Deif, (Ismail) Haniyeh, Yahya Sinwar và Mohammad Sinwar", Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo trước Quốc hội khi đó.

Cộng sự lâu năm của ông Mohammad Sinwar là Izz al-Din Haddad, người hiện đang giám sát các hoạt động ở phía bắc Gaza, được cho là sẽ nắm quyền chỉ huy cánh vũ trang của Hamas tại dải đất này.

Bài liên quan

Thế giới

Israel tấn công thành phố Gaza, gần 40 người thiệt mạng

Ít nhất 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza, nơi Israel đang tăng cường những đợt tấn công trong chiến dịch quân sự nhằm chiếm đóng toàn bộ thành phố này.

Theo Al Jazeera ngày 22/8, các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng đã khiến 37 người thiệt mạng ở thành phố Gaza.

Trong đó, một cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng trường học ở Sheikh Radwan, một khu phố thuộc thành phố Gaza, nơi hàng chục người Palestine đang trú ẩn trong những chiếc lều tạm bợ dựng ở sân trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi Chính phủ nước này sáp nhập Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

Theo Al Jazeera, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi Israel sáp nhập Dải Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

"Nếu lực lượng Hamas không đồng ý đầu hàng, giải giáp và thả các con tin Israel, Israel sẽ sáp nhập một phần Gaza mỗi tuần trong vòng một tháng", Bộ trưởng Smotrich nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, xung đột sắp kết thúc?

Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Israel tại dải đất này.

Theo Al Jazeera ngày 18/8, lực lượng Hamas nói với các nhà trung gian rằng họ chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza và sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán.

"Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian Qatar và Ai Cập đưa ra hôm 17/8”, Hamas cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn ngày 18/8. Tờ Times of Israel và Kênh 12 đưa tin Israel đã nhận được phản hồi từ Hamas.

Xem chi tiết

