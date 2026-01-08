Hà Nội

Venezuela nói 100 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ

Theo Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela vừa qua đã khiến 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo news.com.au)

Trang News.com.au đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ngày 7/1 nói rằng, cuộc tấn công của Mỹ hôm 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas, đã khiến 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Đến nay, tôi nhấn mạnh là đến thời điểm này, đã có 100 người thiệt mạng và số người bị thương tương tự trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hôm 3/1. Cuộc tấn công vào đất nước chúng ta thật khủng khiếp", ông Cabello nói trên truyền hình nhà nước.

venezuela.png
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello. Ảnh: eldesconcierto.cl.

Bộ trưởng Cabello cho biết thêm rằng ông Maduro và phu nhân, bà Cilia Flores, cũng bị thương trong vụ bắt giữ nhưng đang "hồi phục".

Được biết, 7 binh sĩ Mỹ bị thương nhưng không ai thiệt mạng trong chiến dịch này. Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ, cuộc tấn công khiến khoảng 75 - 80 nhân viên an ninh và dân thường Venezuela và Cuba thiệt mạng.

Hôm 3/1, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông tại Caracas trong một cuộc đột kích chớp choáng, sau đó đưa họ đến New York để đối mặt với phiên tòa xét xử về cáo buộc khủng bố ma túy,...

Sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ, bà Delcy Rodriguez đã được chỉ định làm Tổng thống lâm thời Venezuela.

"Rõ ràng là chúng ta đang nắm giữ lợi thế tối đa đối với chính quyền lâm thời ở Venezuela hiện nay. Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền lâm thời Venezuela, và các quyết định của họ sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc họp báo.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm lực dầu mỏ của đất nước Venezuela

Nguồn video: VTV
