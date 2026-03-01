Bệnh viện Israel chuyển xuống hoạt động ngầm, nổ khắp các căn cứ Mỹ

Một số bệnh viện lớn nhất của Israel đã thông báo họ sẽ chuyển sang hoạt động ngầm khi Bộ Y tế nước này yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất.

"Bộ Y tế đã chỉ thị các bệnh viện cho xuất viện những bệnh nhân không cần nhập viện", bộ này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời yêu cầu các bệnh viện chuyển đến các cơ sở ngầm.

Trung tâm Y tế Sourasky ở Tel Aviv đã mở bệnh viện cấp cứu dưới lòng đất, theo thông báo của bệnh viện, và đã bắt đầu chuyển bệnh nhân và các khoa đến cơ sở kiên cố này.

Trung tâm Y tế Sourasky lớn nhất Israel tại thủ đô Tel Aviv.

"Các đơn vị chuyên trách đã bắt đầu hoạt động trong các khu vực được bảo vệ," bệnh viện cho biết.

Bệnh viện Sheba Medical Center ở Ramat Gan cho biết, họ đang chuẩn bị di dời các khoa phòng xuống khu vực ngầm dưới lòng đất. Tất cả các đội ngũ y tế, điều dưỡng và hậu cần đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tối ưu và nhanh chóng cho mọi bệnh nhân.

Bệnh viện Rambam ở Haifa cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang dọn dẹp các bãi đỗ xe ngầm để chuẩn bị cho "tình trạng khẩn cấp". Trừ trường hợp cấp cứu y tế khẩn cấp, người dân được yêu cầu không đến bệnh viện.

Trong khi đó, Magen David Adom, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel cho biết, họ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hậu phương, quân đội Israel và Bộ Y tế khi chuyển từ các hoạt động thường nhật sang các hoạt động khẩn cấp.

Các căn cứ Mỹ tại Trung Đông hứng đòn đáp trả

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời Abu Dhabi, UAE. Ảnh: CNN

Có nhiều báo cáo về các vụ nổ ở Bahrain, Abu Dhabi và Qatar, tất cả đều là các căn cứ của Mỹ.

Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân di chuyển ngay lập tức đến nơi an toàn gần nhất.

Một quan chức Qatar cho biết, nước này đã đánh chặn hai tên lửa của Iran trên không phận Qatar.

Diễn biến này cho thấy Iran đang tìm cách trả đũa trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước WAM cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã thông báo đóng cửa không phận của mình.

Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Abu Dhabi và khói bốc lên nghi ngút từ thành phố.

Lebanon cố gắng đứng ngoài cuộc chiến

Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố ông sẽ không chấp nhận bất cứ ai lôi kéo “đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của đất nước”, đây dường như là một thông điệp gián tiếp gửi đến Hezbollah, kêu gọi họ không can thiệp để hỗ trợ Iran.

“Trước những diễn biến nguy hiểm đang xảy ra trong khu vực, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi tất cả người dân Lebanon hãy thể hiện sự khôn ngoan và lòng yêu nước, đặt lợi ích của Lebanon và người dân Lebanon lên trên hết”, ông Salam nói trong một tuyên bố trên X.

“Tôi tái khẳng định rằng chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai lôi kéo đất nước vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của đất nước.”