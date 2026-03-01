Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sau vụ Mỹ-Israel tấn công Iran

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.

Theo AP, tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn.

Tổng thư ký Guterres cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vì đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: AP/Valentin Flauraud/Keystone.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký António Guterres nhấn mạnh rằng mọi biện pháp cần được thực hiện để ngăn chặn leo thang xung đột. “Nếu không, sẽ có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn với hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường và sự ổn định của khu vực”, ông Guterres cảnh báo.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Mike Waltz, khẳng định hành động quân sự của Mỹ là hợp pháp.

"Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Nguyên tắc này không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề an ninh toàn cầu. Và vì mục tiêu đó, Mỹ đang thực hiện các hành động hợp pháp", Đại sứ Mike Waltz nói.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, ông Danny Danon, bảo vệ các cuộc không kích là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa tồn vong.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không một chế độ cực đoan nào được trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa người dân của chúng ta hoặc toàn thế giới”, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc nói.

Về phần mình, ông Amir Saeid Iravani, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng các cuộc không kích (của Mỹ và Israel) đã khiến hàng trăm dân thường Iran thiệt mạng và bị thương. Ông cho rằng đây là "tội ác chống lại loài người".

Ông Iravani cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an vì đã không lắng nghe những cảnh báo của Tehran về các “tuyên bố hiếu chiến” của Mỹ trong những tuần gần đây và kêu gọi hội đồng hành động ngay lập tức.

Ông Iravani đặt câu hỏi: “Vấn đề trước Hội đồng Bảo an rất đơn giản: Liệu bất kỳ quốc gia thành viên nào, kể cả thành viên thường trực của hội đồng này, có được phép thông qua việc sử dụng vũ lực, cưỡng chế hoặc gây hấn để quyết định tương lai chính trị hoặc hệ thống của một quốc gia khác hoặc áp đặt quyền kiểm soát lên các vấn đề nội bộ của quốc gia đó hay không?”.

Một vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: AP.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia yêu cầu Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn. “Chúng tôi nhấn mạnh việc nối lại ngay lập tức các nỗ lực giải quyết chính trị và ngoại giao... dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích”, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong cho biết Trung Quốc rất lo ngại về “sự leo thang căng thẳng khu vực đột ngột”, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của Nga về việc quay lại đàm phán ngoại giao.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Anh và Pháp - đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an - cùng Thủ tướng Đức đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

Được biết, cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra vào ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Anh và một ngày trước khi Mỹ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên trong tháng 3/2026.

