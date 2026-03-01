Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Rơi trực thăng ở Kenya, một nghị sĩ thiệt mạng

Một nghị sĩ và 6 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Kenya. Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu.

An An (Theo AP, Kenya Times)

AP đưa tin, một nghị sĩ nằm trong số 6 người thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng rơi tại Kenya trong điều kiện thời tiết xấu hôm 28/2.

"Chiếc trực thăng gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh và bốc cháy dữ dội tại khu vực đồi núi thuộc Nandi, phía tây đất nước", cảnh sát trưởng Samuel Mukuusi thông tin. Cảnh sát Mukuusi nói thêm, toàn bộ 6 người trên máy bay đều thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có nghị sĩ Johana Ng’eno.

maybay.png
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Nandi, Kenya, khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: Kenya Times.

Ông Mukuusi cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Chủ tịch Quốc hội Moses Wetang’ula đã gửi lời chia buồn, đồng thời ca ngợi ông Ng’eno là “một nhà lập pháp tận tụy và là người phục vụ nhân dân đầy trách nhiệm”.

Thông tin thêm về vụ tai nạn, tờ Kenya Times dẫn lời các nhân chứng cho biết máy bay buộc phải dừng lại do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, sau khi mưa tạnh, phi công đã cố gắng tiếp tục hành trình, nhưng máy bay được cho là đã đâm vào một cái cây và rơi xuống.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, nhà chức trách đã thu hồi được chiếc điện thoại di động thuộc về một chính trị gia, người được cho là nằm trong số các hành khách. Chính trị gia này sau đó được xác định là nghị sĩ Johana Ng’eno.

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Máy bay cứu thương rơi xuống rừng ở Ấn Độ, 7 người tử vong

Một máy bay cứu thương đã rơi xuống khu rừng rậm ở miền đông Ấn Độ, khiến cả 7 người trên máy bay thiệt mạng.

AP dẫn thông báo của Cơ quan giám sát hàng không quốc gia Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay Beechcraft C90 do hãng Redbird Airways Pvt. Ltd. vận hành đã mất kiểm soát và bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, hôm 23/2, khiến cả 7 người trên máy bay thiệt mạng.

aproimaybayando.jpg
Hiện trường vụ máy bay cứu thương Beechcraft C90 rơi xuống khu rừng gần Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ. Ảnh: AP/Saikat Chatterjee.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ trực thăng quân sự rơi xuống khu chợ ở Iran

Một trực thăng quân sự của Iran đã rơi xuống khu chợ bán rau quả ở miền trung nước này, khiến 4 người thiệt mạng.

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, vụ tai nạn trực thăng xảy ra tại thị trấn Dorcheh, tỉnh Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 330 km về phía nam, vào ngày 24/2. Được biết, Isfahan là nơi đặt một căn cứ không quân lớn của Iran và một cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ tấn công hồi tháng 6/2025.

ap26055407121646.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở thị trấn Dorcheh, cách thủ đô Tehran khoảng 330 km về phía nam, Iran, ngày 24/2/2026. Ảnh: Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Xe chở khách du lịch rơi xuống hồ Baikal ở Nga

Một chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc rơi xuống hồ Baikal ở Nga do băng trên hồ bị vỡ, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có tài xế.

AP đưa tin, chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc đã rơi xuống hồ Baikal ở vùng Irkutsk do băng bị vỡ khi xe đang đi trên mặt hồ đóng băng hôm 20/2. Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 7 du khách Trung Quốc và 1 tài xế.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 21/2, Thống đốc vùng Irkutsk, Igor Kobzev, cho hay một du khách Trung Quốc may mắn thoát ra khỏi chiếc xe buýt và sống sót.

Xem chi tiết

