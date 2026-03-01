Hiện trường máy bay rơi ở Bolivia, nhiều người thiệt mạng

Một máy bay chở tiền bị rơi gần thành phố La Paz của Bolivia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Marcelo Salinas cho biết, máy bay Hercules C-130 đang vận chuyển tiền giấy mới in của Bolivia bị rơi xuống đường cao tốc ở El Alto, một thành phố liền kề với La Paz, và bốc cháy hôm 27/2. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã dập tắt được ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay này. Khoảng chục phương tiện trên cao tốc bị hư hại.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Bolivia khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình: Rapid Report.

Trưởng đội cứu hỏa Pavel Tovar cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng, song không rõ nạn nhân là những người trên máy bay hay trong các phương tiện trên đường cao tốc bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương trong thảm kịch này.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ từ máy bay, ô tô bị hư hại và thi thể trên đường. Theo ông Tovar, ít nhất 15 phương tiện đã bị hư hại.

"Hàng trăm người muốn thu gom những tờ tiền bị rơi ra trên đường đã làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu hộ", ông Tovar nói thêm.

Theo các báo cáo chính thức, hơn 500 binh sĩ và 100 cảnh sát đã được triển khai để giải tán đám đông.

Cảnh sát và quân đội sau đó đã thiêu hủy số tiền này trước sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương David Espinoza, người nói rằng các tờ tiền "không có giá trị pháp lý vì chúng chưa bao giờ được đưa vào lưu thông".

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy máy bay tại Mỹ hồi tháng 3/2025