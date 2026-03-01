Phản ứng của thế giới sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Nga cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là hành động gây hấn vũ trang có kế hoạch từ trước chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp về an ninh và gấp rút bảo vệ công dân của mình tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2 làm dấy lên lo ngại toàn cầu về nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Đức và Vương quốc Anh cũng tổ chức các cuộc họp khẩn cấp riêng hôm 28/2 để thảo luận về tình hình. Liên minh châu Âu (EU) đang sơ tán một số nhân viên khỏi khu vực và các nhà lãnh đạo châu Âu đang lên kế hoạch phối hợp các phản ứng tiếp theo.

Khói bụi bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ các đồng minh của Mỹ có được thông báo trước về các cuộc tấn công hay không. Chính phủ Đức cho biết chỉ nhận được thông báo vào sáng 28/2. Thứ trưởng Quốc phòng Pháp nói rằng Pháp biết sẽ có điều gì đó xảy ra, nhưng không rõ thời điểm.

“Sự leo thang hiện nay là nguy hiểm cho tất cả mọi người và cần phải chấm dứt. Cuộc xung đột bùng nổ giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố.

Ông Macron kêu gọi lãnh đạo Iran cam kết đàm phán về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp của ủy ban khẩn cấp chính phủ vào sáng 28/2.

“Chúng tôi không muốn chứng kiến sự leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn”, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với giải pháp đàm phán cho tham vọng hạt nhân của Iran. Được biết, Anh không tham gia vào các cuộc không kích này.

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nói rằng cuộc xung đột tại Trung Đông là “nguy hiểm”, đồng thời cho biết bà đang làm việc với các quan chức Israel và Ả Rập để thúc đẩy một nền hòa bình thông qua đàm phán.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide nói với đài NRK của Na Uy rằng ông lo ngại việc đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại có thể dẫn đến “một cuộc chiến mới có quy mô lớn ở Trung Đông.”

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết Madrid phản đối “hành động quân sự đơn phương của Mỹ và Israel", cho rằng điều này làm leo thang căng thẳng và góp phần tạo ra một trật tự quốc tế bất ổn và thù địch hơn.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung hôm 28/2, kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy ngoại giao khu vực với hy vọng “đảm bảo an toàn hạt nhân”.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện tối đa sự kiềm chế, bảo vệ dân thường và hoàn toàn tôn trọng luật pháp quốc tế”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim lên án các cuộc không kích của Israel vào Iran cùng với hành động quân sự của Mỹ, cảnh báo rằng xung đột leo thang đã đẩy Trung Đông đến “bờ vực thảm họa”.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm 28/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đã lên án những gì ông mô tả là “các cuộc tấn công không chính đáng” nhằm vào Iran.

Nga cũng lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là “hành động gây hấn vũ trang có kế hoạch từ trước và không có lý do chính đáng chống lại một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có chủ quyền và độc lập”, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự, quay trở lại con đường ngoại giao.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran ngày 28/2/2026