Mỹ và Israel bất ngờ tấn công dữ dội Iran

Một quan chức Mỹ cho biết với Al Jazeera rằng các cuộc tấn công vừa qua là một chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ.

Tuệ Minh

Mỹ và Israel đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Iran, với nhiều tiếng nổ vang lên và được nhìn thấy trên khắp Tehran.

Hãng thông tấn Fars đưa tin, nhiều tên lửa đã bắn trúng đường Đại học và khu vực Jomhouri ở Tehran. Theo phóng viên Al Jazeera có mặt tại hiện trường, khói bốc lên tại nhiều nơi trong thành phố.

1x-1.jpg
Các vụ nổ xảy ra khắp nơi thủ đô Tehran của Iran.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, các vụ nổ cũng xảy ra ở khu vực Seyyed Khandan phía bắc Tehran. Một số cơ quan truyền thông Iran khác đưa tin về các cuộc tấn công trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Ilam ở phía tây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tấn công phối hợp nhằm “loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra từ chế độ Iran”.

“Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch tác chiến lớn tại Iran. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ chế độ Iran,” ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Israel tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm “loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”.

Một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng các cuộc tấn công được thực hiện như một chiến dịch quân sự chung giữa Israel và Mỹ, với việc Mỹ đã tập hợp một lực lượng lớn máy bay chiến đấu và tàu chiến trong khu vực nhằm gây sức ép buộc Iran phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc tấn công được tiến hành cả trên không và trên biển.

Một trong những khu vực bị tấn công tại thủ đô Iran nằm gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, theo hãng tin Associated Press. Theo một quan chức được Reuters dẫn lời, ông Khamenei không có mặt tại Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

chatgpt-image-feb-27-2026-02-30-29-pm-1024x683.png
Cuộc chiến đã bắt đầu sau nhiều tháng căng thẳng.

Phóng viên Maziar Motamedi của Al Jazeera, đưa tin từ Tehran, cho biết liên lạc điện thoại di động đã bị gián đoạn tại nhiều khu vực của thủ đô. “Hiện tại không thể thực hiện cuộc gọi nào,” ông nói.

Một quan chức Iran nói với Reuters rằng Tehran đang chuẩn bị cho một đòn trả đũa “nghiền nát”.

Khi còi báo động vang lên và tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Israel, quân đội Israel cho biết họ đã phát đi “cảnh báo chủ động để chuẩn bị cho khả năng tên lửa được phóng về phía Nhà nước Israel”.

Cơ quan Quản lý Sân bay Israel thông báo không phận đã bị đóng đối với tất cả các chuyến bay dân sự và kêu gọi người dân không đến sân bay.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar đã áp dụng biện pháp trú ẩn tại chỗ cho toàn bộ nhân viên, đồng thời khuyến nghị tất cả công dân Mỹ làm điều tương tự cho đến khi có thông báo mới. Bộ Giao thông Vận tải Iraq cho biết đã đóng cửa không phận quốc gia.

Theo một quan chức quốc phòng Israel được Reuters dẫn lời, các cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và ngày phát động được quyết định từ vài tuần trước, ngay cả khi Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán.

Ông Mehran Kamrava, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Iran tại Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Ả Rập, đồng thời là giáo sư tại Đại học Georgetown ở Qatar, nhận định Israel “dường như đã phát động một cuộc tấn công nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán”.

Israel tấn công phủ đầu Iran, ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
Aljazeera
https://www.aljazeera.com/news/2026/2/28/explosions-in-downtown-tehran-smoke-seen-rising
#Tin tức #Xung đột Israel-Iran #Iran #Trung Đông

