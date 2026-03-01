Iran điều MiG-29A xuất kích khẩn cấp sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Các tiêm kích MiG-29A Iran được lệnh xuất kích khi Mỹ và Israel tấn công, thể hiện khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm xa.

Các đoạn video từ thủ đô Tehran của Iran xác nhận tiêm kích MiG-29A đã được lệnh xuất kích khẩn cấp để bảo vệ thành phố, sau khi Israel và Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu lãnh đạo và cơ sở quân sự của nước này.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận, các đòn tấn công ban đầu chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk của Hải quân Mỹ, cùng nhiều loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ trên không của Israel.

Giới quan sát cho rằng việc MiG-29 được lệnh cất cánh có thể cho thấy các UAV hoặc mục tiêu bay chậm đã tiếp cận khu vực thủ đô. Tuy nhiên, dòng tiêm kích này vốn không có năng lực đánh chặn tên lửa, do đó chúng cũng có thể được triển khai nhằm nâng cao tinh thần hoặc di chuyển đến các sân bay phân tán an toàn hơn. Các máy bay này hiện thuộc biên chế Phi đội Tiêm kích Chiến thuật số 11, đóng tại sân bay quốc tế Mehrabad.

Tiêm kích MiG-29A của Không quân Iran.

Iran lần đầu đặt mua MiG-29A và phiên bản huấn luyện MiG-29UB từ Liên Xô năm 1989. Số lượng sau đó được bổ sung bằng các máy bay do phi công Iraq bay sang Iran để tránh các cuộc không kích của liên quân trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991.

Dù đã được nâng cấp hạn chế trong nước, MiG-29A vẫn bị đánh giá lạc hậu trong chiến tranh cường độ cao. Tuy vậy, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho các tiêm kích thế hệ 4 của Israel như F-16 hay F-15, đặc biệt khi các máy bay này mang tải trọng lớn vũ khí tấn công mặt đất.

Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Iran gần như không mua được tiêm kích mới do áp lực từ phương Tây. Một thỏa thuận ký năm 2022 với Nga về việc cung cấp Su-35 được xem là bước đột phá lớn, nhưng các máy bay này vẫn chưa được bàn giao.

Tài liệu Nga bị rò rỉ cuối năm 2025 cho thấy Moscow dự kiến chuyển giao tới 48 chiếc Su-35 cho Iran - con số tương đương một nửa tổng lượng xuất khẩu của dòng tiêm kích này. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công hiện nay diễn ra trước khi thương vụ hoàn tất, khiến MiG-29 vẫn là lực lượng chiến đấu chủ lực của Không quân Iran.

Các tiêm kích tầm xa F-15A/B/C/D của Không quân Israel vẫn phụ thuộc vào tên lửa AIM-7 từ thời Chiến tranh Lạnh.

Truyền thông Iran từng đưa tin nước này đã nhận thêm MiG-29 từ Nga, triển khai tại căn cứ Shiraz. Với chi phí thấp hơn Su-35 và không cần đào tạo lại phi công, loại máy bay này được xem là lựa chọn tăng cường nhanh chóng.

Nếu các máy bay mới được nâng cấp lên chuẩn “4+” với radar mảng pha và tên lửa hiện đại như R-77-1, hiệu năng chiến đấu của chúng có thể tăng đáng kể. Nga hiện đã phát triển nhiều gói nâng cấp sâu cho MiG-29 như SMT và UPG, cho phép cải thiện đáng kể khả năng tác chiến.

Dù vậy, trong bối cảnh đối đầu với lực lượng không quân hiện đại và các đòn tấn công tầm xa, MiG-29 vẫn chủ yếu đóng vai trò phòng thủ và bảo vệ không phận nội địa.