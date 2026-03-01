Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran điều MiG-29A xuất kích khẩn cấp sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Các tiêm kích MiG-29A Iran được lệnh xuất kích khi Mỹ và Israel tấn công, thể hiện khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công tầm xa.

Nguyễn Cúc

Các đoạn video từ thủ đô Tehran của Iran xác nhận tiêm kích MiG-29A đã được lệnh xuất kích khẩn cấp để bảo vệ thành phố, sau khi Israel và Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu lãnh đạo và cơ sở quân sự của nước này.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận, các đòn tấn công ban đầu chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk của Hải quân Mỹ, cùng nhiều loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ trên không của Israel.

Giới quan sát cho rằng việc MiG-29 được lệnh cất cánh có thể cho thấy các UAV hoặc mục tiêu bay chậm đã tiếp cận khu vực thủ đô. Tuy nhiên, dòng tiêm kích này vốn không có năng lực đánh chặn tên lửa, do đó chúng cũng có thể được triển khai nhằm nâng cao tinh thần hoặc di chuyển đến các sân bay phân tán an toàn hơn. Các máy bay này hiện thuộc biên chế Phi đội Tiêm kích Chiến thuật số 11, đóng tại sân bay quốc tế Mehrabad.

article-69a2dad2c7d530-89167006.jpg
Tiêm kích MiG-29A của Không quân Iran.

Iran lần đầu đặt mua MiG-29A và phiên bản huấn luyện MiG-29UB từ Liên Xô năm 1989. Số lượng sau đó được bổ sung bằng các máy bay do phi công Iraq bay sang Iran để tránh các cuộc không kích của liên quân trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991.

Dù đã được nâng cấp hạn chế trong nước, MiG-29A vẫn bị đánh giá lạc hậu trong chiến tranh cường độ cao. Tuy vậy, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm cho các tiêm kích thế hệ 4 của Israel như F-16 hay F-15, đặc biệt khi các máy bay này mang tải trọng lớn vũ khí tấn công mặt đất.

Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Iran gần như không mua được tiêm kích mới do áp lực từ phương Tây. Một thỏa thuận ký năm 2022 với Nga về việc cung cấp Su-35 được xem là bước đột phá lớn, nhưng các máy bay này vẫn chưa được bàn giao.

Tài liệu Nga bị rò rỉ cuối năm 2025 cho thấy Moscow dự kiến chuyển giao tới 48 chiếc Su-35 cho Iran - con số tương đương một nửa tổng lượng xuất khẩu của dòng tiêm kích này. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công hiện nay diễn ra trước khi thương vụ hoàn tất, khiến MiG-29 vẫn là lực lượng chiến đấu chủ lực của Không quân Iran.

article-69a2dd609fd102-46114880.jpg
Các tiêm kích tầm xa F-15A/B/C/D của Không quân Israel vẫn phụ thuộc vào tên lửa AIM-7 từ thời Chiến tranh Lạnh.

Truyền thông Iran từng đưa tin nước này đã nhận thêm MiG-29 từ Nga, triển khai tại căn cứ Shiraz. Với chi phí thấp hơn Su-35 và không cần đào tạo lại phi công, loại máy bay này được xem là lựa chọn tăng cường nhanh chóng.

Nếu các máy bay mới được nâng cấp lên chuẩn “4+” với radar mảng pha và tên lửa hiện đại như R-77-1, hiệu năng chiến đấu của chúng có thể tăng đáng kể. Nga hiện đã phát triển nhiều gói nâng cấp sâu cho MiG-29 như SMT và UPG, cho phép cải thiện đáng kể khả năng tác chiến.

Dù vậy, trong bối cảnh đối đầu với lực lượng không quân hiện đại và các đòn tấn công tầm xa, MiG-29 vẫn chủ yếu đóng vai trò phòng thủ và bảo vệ không phận nội địa.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/mig29s-fly-tehran-israel-us-attack
#MiG-29 Iran #Tehran #Không quân Iran #Su-35 #Israel không kích Iran #tên lửa Tomahawk

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Iran sẽ chống lại chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ như thế nào?

Điểm mạnh và điểm yếu của lực lượng vũ trang Iran được đánh giá như thế nào và phản ứng của họ sẽ ra sao trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự?

1-3206.jpg
Trong bối cảnh Mỹ tập trung lực lượng quân sự lớn ở Trung Đông và đối mặt với những mối đe dọa trực tiếp từ Mỹ, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả. Có vẻ như Iran đang phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn. Vậy điểm mạnh và điểm yếu của lực lượng vũ trang Iran là gì? Phản ứng của họ sẽ ra sao trong trường hợp Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự?
2.jpg
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran: ngừng làm giàu uranium, cho phép các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc vào nước này. Và, theo một số gợi ý từ các quan chức Mỹ, Tehran cũng phải thu hẹp chương trình tên lửa gây tranh cãi của họ.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran mới nhất

Cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã kéo dài nhiều giờ nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào.

AP đưa tin, Mỹ và Iran đã có cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2. Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi, người làm trung gian cho các cuộc đàm phán ở Geneva, cho biết đã có “tiến triển đáng kể trong đàm phán” nhưng không nêu chi tiết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tên lửa siêu thanh Trung Quốc có thể thay đổi cục diện chiến lược Iran

Iran đàm phán mua tên lửa chống hạm siêu thanh, nâng cao khả năng tấn công nhanh, gây áp lực lớn lên hải quân Mỹ tại khu vực chiến lược.

Iran được cho là đang đàm phán mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh CM-302 của Trung Quốc - động thái có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với lực lượng hải quân Mỹ hoạt động tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Theo hãng tin Reuters, nếu thương vụ được thực hiện, Tehran sẽ bổ sung một vũ khí tốc độ cao bay bám biển vào hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều lớp, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng của tàu chiến đối phương và củng cố chiến lược chống tiếp cận nhằm hạn chế tự do hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới