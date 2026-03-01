Tổng Tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Iran thiệt mạng

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này đã thiệt mạng.

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào cuộc họp của hội đồng quốc phòng nước này.

Trước đó, Iran đã xác nhận người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour, và một cố vấn an ninh cấp cao cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran, ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Sáng sớm 1/3, truyền thông nhà nước Iran xác nhận, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng niệm ông Khamenei.

Trong diễn biến mới nhất, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran hôm 1/3 khi Quân đội Israel tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào trung tâm thành phố. Trước đó, Iran đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh sau khi tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất từ ​​trước đến nay" nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran ngày 28/2/2026