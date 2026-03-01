Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Tổng Tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Iran thiệt mạng

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này đã thiệt mạng.

An An (Theo AP)

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi, và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào cuộc họp của hội đồng quốc phòng nước này.

Trước đó, Iran đã xác nhận người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour, và một cố vấn an ninh cấp cao cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2.

ap26060355413451.jpg
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran, ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Sáng sớm 1/3, truyền thông nhà nước Iran xác nhận, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng niệm ông Khamenei.

Trong diễn biến mới nhất, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran hôm 1/3 khi Quân đội Israel tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào trung tâm thành phố. Trước đó, Iran đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh sau khi tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo sẽ tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất từ ​​trước đến nay" nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng chỉ dẫn đến leo thang căng thẳng hơn nữa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran ngày 28/2/2026

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sau vụ Mỹ-Israel tấn công Iran

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.

Theo AP, tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn.

Tổng thư ký Guterres cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vì đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào sáng sớm 1/3, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.

AP đưa tin, truyền thông nhà nước Iran vào sáng sớm 1/3 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Đài truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin về cái chết của ông Khamenei, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

ap25026621012780.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh tư liệu: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran/AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mục đích chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có chuyến thăm Israel vào đầu tuần tới trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

AP đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có chuyến thăm Israel vào đầu tuần tới trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng với việc Mỹ tăng cường lực lượng quy mô lớn tại khu vực Trung Đông.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio sẽ tới Israel vào ngày 2 và 3/3 để “thảo luận về một loạt ưu tiên khu vực, bao gồm Iran, Lebanon và các nỗ lực đang triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của Tổng thống Donald Trump cho Dải Gaza”. Thông báo không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Xem chi tiết

