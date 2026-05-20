Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tình hữu nghị, sự tin tưởng chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

"Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đã tiến xa từng bước một chính là nhờ hai nước không ngừng tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau và phối hợp chiến lược với sự kiên trì bền bỉ, mở rộng hợp tác với khát vọng luôn vươn tới những tầm cao mới, bảo vệ công lý và sự công bằng quốc tế cũng như thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại với quyết tâm không lay chuyển", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 20/5/2026. Ảnh: Maxim Shemetov/Pool/AP.

"Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga nên có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước thông qua sự phối hợp chiến lược toàn diện ở mức cao hơn nữa, và nỗ lực làm cho hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Ông Tập Cận Bình nói rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc - Nga và 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Nga - Trung Quốc. Hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Nga - Trung Quốc.

Đề cập đến cuộc xung đột ở Trung Đông, ông Tập cho rằng: "Việc sớm chấm dứt xung đột sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với việc ổn định nguồn cung năng lượng, sự vận hành thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, cũng như trật tự thương mại quốc tế”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự vui mừng khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gọi ông là "người bạn thân mến", theo AP.

Trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

“Động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế là sự hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực năng lượng. Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy, trong khi Trung Quốc vẫn là người tiêu dùng có trách nhiệm đối với các tài nguyên này”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong chính sách đối ngoại là “một trong những yếu tố ổn định quan trọng trên trường quốc tế”.

"Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay trên trường quốc tế, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên là vô cùng cần thiết”, ông nói.

Tổng thống Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chào đón tại sân bay ở thủ đô Bắc Kinh tối 19/5/2026. Ảnh: Vladimir Smirnov/Sputnik/Kremlin Pool/AP.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi mối quan hệ song phương của hai nước là một lực lượng cân bằng quan trọng trong quan hệ quốc tế.

"Sự tương tác giữa các quốc gia như Trung Quốc và Nga chắc chắn đóng vai trò là yếu tố răn đe và ổn định”, ông chủ Điện Kremlin khẳng định, nói thêm rằng Moscow hoan nghênh cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc như một yếu tố ổn định khác cho nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng ta chỉ có lợi từ điều này - sự ổn định và hợp tác mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc", Tổng thống Putin nói.

Trước đó, vào sáng 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.