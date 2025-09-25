Tổng thống Iran tuyên bố sẽ không bao giờ chế tạo bom hạt nhân

Theo Al Jazeera, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA.

Tháng trước, Pháp, Anh và Đức - được gọi chung là E3 - kích hoạt cơ chế "snapback" của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cho phép Liên Hợp Quốc áp đặt lại các lệnh trừng phạt trong vòng 30 ngày nếu Iran bị đánh giá là vi phạm thỏa thuận. Các lệnh trừng phạt dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này. E3 cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015.

Tuy nhiên, E3 sau đó cho biết họ sẽ hoãn việc khôi phục các lệnh trừng phạt trong tối đa 6 tháng nếu Iran khôi phục quyền tiếp cận cho các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc, giải quyết mối lo ngại về kho dự trữ uranium làm giàu của nước này, và tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Một thỏa thuận vẫn có thể đạt được. Chỉ còn vài giờ nữa thôi. Iran phải có trách nhiệm phản hồi những vấn đề chính đáng mà chúng tôi đã nêu ra", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng X sau cuộc gặp với Tổng thống Pezeshkian tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Britannica.

Trong bài phát biểu được ghi âm ngày 23/9, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tái khẳng định rằng Tehran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng bác bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025