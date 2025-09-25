Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Iran tuyên bố sẽ không bao giờ chế tạo bom hạt nhân

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ "không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân".

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

iran2.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA.

Tháng trước, Pháp, Anh và Đức - được gọi chung là E3 - kích hoạt cơ chế "snapback" của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cho phép Liên Hợp Quốc áp đặt lại các lệnh trừng phạt trong vòng 30 ngày nếu Iran bị đánh giá là vi phạm thỏa thuận. Các lệnh trừng phạt dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này. E3 cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015.

Tuy nhiên, E3 sau đó cho biết họ sẽ hoãn việc khôi phục các lệnh trừng phạt trong tối đa 6 tháng nếu Iran khôi phục quyền tiếp cận cho các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc, giải quyết mối lo ngại về kho dự trữ uranium làm giàu của nước này, và tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Một thỏa thuận vẫn có thể đạt được. Chỉ còn vài giờ nữa thôi. Iran phải có trách nhiệm phản hồi những vấn đề chính đáng mà chúng tôi đã nêu ra", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng X sau cuộc gặp với Tổng thống Pezeshkian tại Liên Hợp Quốc.

phap.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Britannica.

Trong bài phát biểu được ghi âm ngày 23/9, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tái khẳng định rằng Tehran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng bác bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Chương trình hạt nhân Iran #Chế tạo bom hạt nhân Iran #Các lệnh trừng phạt Iran #Thỏa thuận hạt nhân 2015 #Liên Hợp Quốc và Iran #Chính sách hạt nhân Iran

Bài liên quan

Thế giới

Iran nói về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trang Iranintl đưa tin, trong bài phát biểu hôm 6/9, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết mặc dù các cuộc đàm phán vẫn chưa bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng chúng sẽ bước vào một giai đoạn mới.

“Chúng tôi không nói rằng các cuộc đàm phán đã bị loại khỏi chương trình nghị sự, nhưng cuộc đối thoại chắc chắn cần có hình thức và quy mô mới khi những mối quan tâm và yếu tố mới xuất hiện", Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran phản ứng sao?

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào mạng lưới vận chuyển dầu quốc tế có liên hệ với một quan chức cấp cao của Iran.

RT đưa tin ngày 31/7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới toàn diện đối với mạng lưới vận chuyển quốc tế của Iran, cáo buộc hệ thống này chuyển hàng chục tỷ đô la doanh thu từ dầu mỏ cho Tehran một cách bất hợp pháp.

Các lệnh trừng phạt được công bố hôm 30/7 nhắm vào hơn 100 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà Bộ Tài chính Mỹ mô tả là một phần của "đế chế vận chuyển khổng lồ" do thương nhân Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, điều hành .

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ, Châu Âu ra tối hậu thư cho Iran

Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức nhất trí ấn định cuối tháng 8/2025 là thời hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.

Trang Axios dẫn 3 nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 15/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp, Đức đã nhất trí ấn định cuối tháng 8 là hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới với các bên về chương trình nhân nhân của nước này.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào trước thời hạn đó, Anh, Pháp và Đức sẽ có kế hoạch kích hoạt cơ chế "phục hồi" tự động áp đặt lại tất cả lệnh trừng phạt chống Iran của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2015.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới