FSB phá âm mưu ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Nga Shoigu

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga.

Theo prm.ua ngày 17/11, FSB cho biết họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát một quan chức cấp cao của Nga. Theo tờ Moskovsky Komsomolets, mục tiêu của vụ ám sát là Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Ảnh: oreanda-news.

Theo FSB, vụ tấn công được lên kế hoạch thực hiện trong chuyến thăm riêng của ông Shoigu đến một nghĩa trang ở thủ đô Moscow. Có thông tin cho rằng vụ tấn công này do một nhóm phá hoại lên kế hoạch. Truyền thông Nga cho biết, FSB đã "phát hiện" âm mưu ngay từ giai đoạn đầu.

Trước đó, ngày 14/11, FSB cho biết trong một tuyên bố rằng âm mưu của tình báo Ukraine, nhằm mục đích ám sát một quan chức cấp cao Nga khi ông đến thăm mộ người thân tại một nghĩa trang ở Moscow, đã bị phá vỡ.

Theo FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển dụng một người di cư bất hợp pháp, một công dân Kiev bị truy nã tại Moscow vì tội giết người và buôn bán vũ khí,...để thực hiện vụ tấn công.

