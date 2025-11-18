Tộc người thiện chiến từng cai trị New Zealand suốt nhiều thế kỷ

Hà Nội

Kho tri thức

Tộc người Maori sở hữu nền văn hóa bản địa đặc sắc, nổi bật với nghệ thuật trình diễn, tinh thần chiến binh và mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên.

T.B (tổng hợp)
Họ đến New Zealand khoảng thế kỷ 13. Những chuyến hải trình bằng thuyền waka đã đưa người Maori đến định cư lâu dài ở New Zealand. Ảnh: Pinterest.
Họ tự gọi mình là “tangata whenua”. Ý nghĩa là “người của vùng đất”, phản ánh sự gắn bó thiêng liêng với thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật xăm mặt moko đặc trưng. Hình xăm thể hiện thân phận, danh dự và truyền thống gia tộc của người Maori. Ảnh: Pinterest.
Vũ điệu haka nổi tiếng khắp thế giới. Vũ điệu Haka của người Maori tượng trưng cho tinh thần chiến binh và sự đoàn kết. Ảnh: Pinterest.
Truyền thuyết Maori lưu giữ lịch sử qua truyền miệng. Các câu chuyện kể giải thích nguồn gốc núi, sông và tổ tiên. Ảnh: Pinterest.
Nhà họp cộng đồng wharenui rất quan trọng. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa và nghi lễ của cộng đồng Maori. Ảnh: Pinterest.
Họ từng nổi tiếng là những chiến binh kiên cường. Vũ khí truyền thống như taiaha thể hiện kỹ năng chiến đấu của các chiến binh Maori. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa Maori có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa đương đại. Ngôn ngữ, nghệ thuật và lễ hội của người Maori đã được phục hưng mạnh mẽ và trở thành một phần của văn hóa đại chúng New Zealand. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Văn hóa truyền thống Maori #Nghệ thuật xăm moko #Vũ điệu haka #Truyền thuyết Maori #Lịch sử chiến binh Maori #Liên kết với thiên nhiên

