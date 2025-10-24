Sinh vật kỳ bí chuyên 'ăn' những giấc mơ xấu trong thần thoại Nhật Bản

Trong thần thoại Nhật Bản, Baku là sinh vật kỳ bí chuyên “ăn” những giấc mơ xấu, biểu tượng cho sự bảo vệ và thanh tẩy trong giấc ngủ con người.
Kia vừa hé lộ những hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu SUV Telluride 2027, chuẩn bị cho màn ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles vào ngày 20/11/2025.
Bàn tay được chế tác rất khéo léo, lòng bàn tay được đánh bóng cẩn thận và mặt sau được chạm khắc hình hoa thị bảy cánh. Nó ban đầu thuộc về một vật thể khác.
Cụm Vostok ồ ạt vượt sông Yanchur, tấn công vào các khu vực phía đông tỉnh Dnipropetrovsk; còn Cụm quân Trung tâm của Nga mở rộng sườn phía tây Pokrovsk.
Theo nghiên cứu, con người đang gây ra tình trạng tuyệt chủng với quy mô chưa từng thấy kể từ cuộc tuyệt chủng hàng loạt của khủng long cách đây 66 triệu năm.
Mua sắm online tiện thật, nhưng với 5 mặt hàng dưới đây, chỉ cần một cú click sai là bạn có thể mất tiền, mất công và rước bực vào người.
DualSense Ghost of Yotei Black Limited Edition khiến cộng đồng game thủ trầm trồ với thiết kế như tác phẩm tranh thủy mặc Nhật Bản, tinh tế đến từng chi tiết.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có hơn 200 chiếc Su-34 trong biên chế, 37 chiếc bị bắn hạ nhưng đây vẫn là máy bay ném bom chiến thuật chủ lực của Nga hiện nay.
Toyota vừa công bố mẫu xe điện bZ 2026 tại thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm 34.900 USD (khoảng hơn 911 triệu đồng, đây là bản nâng cấp toàn diện của bZ4X.
Đỗ Thị Hà thay 3 bộ váy cúp ngực trong hôn lễ, Midu và Thu Thảo cũng có những bộ váy cưới gây ấn tượng.
Yamaha Motor Philippines vừa ra mắt mẫu xe tay ga thể thao hoàn toàn mới là Yamaha Mio Gear 2025, đây được xem là đối thủ của Honda Vision tại Việt Nam.
Cô gái Nhật có nickname Alalten thường khiến fan “đổ đứ đừ” vì những dòng cap như lời nhắn của bạn gái, của người vợ đầy tình cảm.
Một bộ ảnh cưới độc đáo kết hợp hoàn hảo giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ và câu chuyện tình yêu lãng mạn đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội những ngày qua.
Sau hơn 30 năm đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, gợi cảm và phong thái sang trọng.
Xoài Non từng là tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trong buổi livestream cùng Gil Lê. Hot girl gen Z để lộ gương mặt tròn trịa, dấu hiệu tăng cân thấy rõ.
Pergamon từng là trung tâm học thuật và nghệ thuật rực rỡ của đế chế Hy Lạp – La Mã cổ đại, nơi kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực, tôn giáo và tri thức.
Mastodonsaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời tiền sử, sống vào kỷ Trias ở châu Âu, được xem như “quái thú đầm lầy” cổ xưa nhất từng được biết đến.
Ngoài sáng tác âm nhạc, Lương Bằng Quang còn là chủ của một doanh nghiệp và sở hữu khối tài sản khủng với bất động sản, siêu xe.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Cánh Đông của Nhà Trắng sẽ bị phá dỡ hoàn toàn bởi vì nó không bao giờ gây ấn tượng với ông.
Bộ ảnh kỉ niệm 10 năm ngày cưới của Nam Thương - Ba Duy khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của nàng hot girl một thời.
Bước sang Tết năm nay, 3 con giáp này được trời ban vận may hiếm có. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, mở đầu hành trình mới rực rỡ và đủ đầy.