Sinh vật kỳ bí chuyên 'ăn' những giấc mơ xấu trong thần thoại Nhật Bản

Kho tri thức

Sinh vật kỳ bí chuyên 'ăn' những giấc mơ xấu trong thần thoại Nhật Bản

Trong thần thoại Nhật Bản, Baku là sinh vật kỳ bí chuyên “ăn” những giấc mơ xấu, biểu tượng cho sự bảo vệ và thanh tẩy trong giấc ngủ con người.

T.B (tổng hợp)
Baku có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ. Hình tượng này du nhập từ sinh vật “Mò” trong thần thoại Trung Hoa, rồi biến đổi thành Baku ở Nhật. Ảnh: Pinterest.
Baku có hình dáng pha trộn nhiều loài. Truyền thuyết miêu tả Baku có đầu voi, thân gấu, chân hổ và đuôi bò. Ảnh: Pinterest.
Người Nhật tin rằng Baku ăn được ác mộng. Khi gặp ác mộng, người ta có thể niệm “Baku, xin hãy ăn giấc mơ của ta.” để tránh xui rủi. Ảnh: Pinterest.
Baku không nên bị gọi quá nhiều lần. Vì nếu ăn hết ác mộng mà vẫn đói, Baku có thể ăn luôn cả giấc mơ tốt. Ảnh: Pinterest.
Baku phản ánh triết lý tâm linh Nhật Bản. Nó thể hiện niềm tin vào sự thanh lọc tâm hồn và cân bằng giữa thiện – ác trong giấc mơ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của Baku được dùng trong trang trí giường ngủ. Nhiều người treo bùa Baku hoặc tranh vẽ nó bên gối để xua đi điều xấu. Ảnh: Pinterest.
Baku từng là biểu tượng cầu an sau Thế chiến II. Hình ảnh này được sử dụng để xoa dịu nỗi đau và ác mộng hậu chiến. Ảnh: Pinterest.
Baku xuất hiện trong nhiều tác phẩm hiện đại. Từ manga, anime đến game, hình tượng Baku thường tượng trưng cho giấc mơ và tiềm thức. Ảnh: Pinterest.
#Sinh vật Baku trong thần thoại Nhật Bản #Ý nghĩa bảo vệ và thanh tẩy giấc mơ #Nguồn gốc và hình dạng Baku #Niềm tin và biểu tượng trong văn hóa Nhật #Trang trí và phòng tránh ác mộng #Baku trong nghệ thuật hiện đại và giải trí

