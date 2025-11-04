Rợn người sinh vật 'vua của các loài rắn', nhìn ai người đó hóa đá

Hà Nội

Kho tri thức

Trong truyền thuyết châu Âu, Basilisk được mệnh danh là “Vua của các loài rắn”, sinh vật đáng sợ với ánh nhìn đủ khiến nạn nhân hóa đá.

T.B (tổng hợp)
Basilisk xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại. Tên gọi “Basiliskos” trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “vua nhỏ”, ám chỉ sức mạnh và quyền uy của sinh vật này. Ảnh: Pinterest.
Ánh nhìn của Basilisk có thể giết chết người. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nhìn vào mắt nó, sinh vật hay con người đều lập tức hóa đá hoặc chết tức thì. Ảnh: Pinterest.
Basilisk sinh ra từ trứng gà do cóc ấp. Một câu chuyện dân gian cho rằng khi gà trống đẻ trứng và cóc ấp nở, sinh vật kinh dị này sẽ ra đời. Ảnh: Pinterest.
Gà trống là kẻ thù tự nhiên của Basilisk. Tiếng gáy của gà trống có thể giết chết Basilisk, vì thế người ta thường nuôi gà để xua đuổi nó. Ảnh: Pinterest.
Basilisk có thể bị giết bằng gương. Nhiều câu chuyện kể rằng Basilisk tự chết khi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong gương. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học trung cổ. Các nhà văn như Pliny the Elder hay Chaucer đều mô tả Basilisk như biểu tượng của tội lỗi và sự kiêu ngạo. Ảnh: Pinterest.
Basilisk xuất hiện trong văn hóa hiện đại. Từ trò chơi đến phim ảnh như “Harry Potter”, hình tượng quái vật này vẫn là nguồn cảm hứng đáng sợ và huyền bí. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
