Kho tri thức

Mặt tối khoái lạc của sinh vật nửa người nửa dê trong thần thoại Hy Lạp

Trong thần thoại Hy Lạp, Satyr là biểu tượng của bản năng tự do và niềm khoái lạc. Sinh vật nửa người nửa dê này luôn say sưa trong rượu và âm nhạc.

T.B (tổng hợp)
Trong nghệ thuật Hy Lạp cổ, Satyr thường có đuôi và tai dê. Về sau, chúng được miêu tả với chân dê và sừng nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Satyr không giống Faun của La Mã. Dù tương tự, Satyr thiên về bản năng dục vọng, còn Faun biểu trưng cho thiên nhiên hiền hòa. Ảnh: Pinterest.
Satyr là bạn đồng hành của thần Dionysus. Cặp đôi này xuất hiện trong các cuộc rượu chè, ca múa, và tiệc tùng bất tận cùng vị thần rượu vang. Ảnh: Pinterest.
Yêu âm nhạc và nhảy múa. Tiếng sáo Pan và điệu nhảy say sưa là đặc trưng của Satyr trong lễ hội Dionysus. Ảnh: Pinterest.
Satyr mang hai bản chất: hoang dại và hài hước. Satyr đại diện cho phần bản năng tự nhiên, nhưng cũng là nguồn cảm hứng nghệ thuật. Ảnh: Pinterest.
Satyr từng được xem là hình ảnh châm biếm xã hội. Các vở kịch “satyr play” của Hy Lạp dùng hình tượng Satyr để chế giễu thói đời. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng Satyr lan rộng trong văn hóa châu Âu. Từ nghệ thuật Phục Hưng đến văn học hiện đại, Satyr vẫn gợi ý về dục vọng và tự do. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay Satyr được tái hiện trong nhiều tác phẩm văn hóa đại chúng. Chúng xuất hiện trong phim, trò chơi và tiểu thuyết như biểu tượng của niềm vui hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
