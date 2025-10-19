Tận mục tượng Makara kỳ bí tại Campuchia, sinh vật huyền thoại gây chấn động

Hà Nội

Kho tri thức

Tượng cổ Makara, sinh vật biển huyền thoại được tìm thấy ở Campuchia. Sinh vật này cũng xuất hiện như vahana (phương tiện) của nữ thần sông Hằng.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tờ Khmer Post đưa tin, một người dân địa phương tên là Chhim Samrithy, 38 tuổi, một nghệ nhân trong tỉnh, trong lúc đang đi tìm tre ở Công viên quốc gia Phnom Kulen ở huyện Svay Loeu, tỉnh Siem Reap, thì bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ngay lập tức, người đàn ông này báo cáo sự việc lên Sở Môi trường tỉnh Siem Reap Sun Kong, sau đó các chuyên gia khảo cổ được điều động tới hiện trường. Ảnh: @Khmer Post.
Kết quả thăm dò cũng như phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bức tượng đầu sinh vật Makara. Ảnh: @Khmer Post.
Đầu sinh vật này chạm khắc trực tiếp trên tảng đá sa thạch khổng lồ. Ảnh: @Khmer Post.
Bức tượng dài khoảng 2,14 mét và cao khoảng 0,97 mét. Ảnh: @Khmer Post.
Makara là một sinh vật biển huyền thoại trong thần thoại Ấn Độ giáo. Ảnh: @Khmer Post.
Trong chiêm tinh học Ấn Độ, Makara tương đương với cung hoàng đạo Ma Kết. Ảnh: @Khmer Post.
Loài vật này xuất hiện như vahana (phương tiện) của nữ thần sông Hằng, Narmada và thần biển Varuna. Ảnh: @Khmer Post.
Trong tín ngưỡng cổ xưa, sinh vật biển Makara được coi là người bảo vệ cổng và ngưỡng cửa, bảo vệ phòng ngai vàng cũng như lối vào đền thờ; đây là sinh vật thường xuất hiện nhất trong biểu tượng đền thờ Hindu và Phật giáo cổ. Ảnh: @Khmer Post.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
