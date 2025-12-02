Hà Nội

Toàn cảnh mưa lũ hoành hành ở Châu Á, hơn 1.160 người thiệt mạng

Thế giới

Toàn cảnh mưa lũ hoành hành ở Châu Á, hơn 1.160 người thiệt mạng

Hơn 1.160 người đã thiệt mạng khi mưa lũ tấn công nhiều quốc gia ở Châu Á, trong đó có Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan,...

An An (Theo abc.net.au)
Trang abc.net.au đưa tin ngày 2/12, lũ lụt và lở đất đã khiến hơn 1.160 người thiệt mạng tại nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan,...trong những ngày gần đây. Ảnh: Xinhua News.
Tại Indonesia, số nạn nhân tử vong vì mưa lũ trên đảo Sumatra đã vượt 600 người. Ngoài ra, hàng trăm người vẫn mất tích. Ảnh: Người dân và lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sau trận lũ lụt và lở đất ở Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 29/11/2025. Ảnh: Xinhua News.
Hơn nửa triệu người ở các tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh đã phải sơ tán. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi hành động nhiều hơn để đối phó với biến đổi khí hậu. Ông nói thêm rằng ưu tiên của chính phủ là tìm cách gửi ngay viện trợ cần thiết đến những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Trực thăng, máy bay cũng đang được triển khai để hỗ trợ công tác cứu trợ. Ảnh: Xinhua News.
Một phụ nữ dọn bùn khỏi ngôi nhà ở Meureudu, Pidie Jaya, Indonesia. Ảnh: EPA.
Sri Lanka cũng đang phải vật lộn với hậu quả của cơn bão Ditwah khi ít nhất 390 người thiệt mạng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở nước này trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Xinhua News.
Chính quyền Sri Lanka ngày 1/12 cho biết họ vẫn đang tìm kiếm 352 người mất tích sau khi mưa lớn gây lở đất, làm ngập nhà cửa, các cánh đồng và đường sá,...Ảnh: Xinhua News.
Lực lượng đặc nhiệm Sri Lanka giải cứu người dân khỏi các khu vực bị lũ lụt ở Colombo sau trận mưa lớn do bão Ditwah. Khoảng 218.000 người đang ở trong các nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, trong khi chính quyền đang nỗ lực cung cấp viện trợ và dọn dẹp đường sá. Ảnh: NurPhoto/Shutterstock.
Tại Thái Lan, ít nhất 176 người đã thiệt mạng ở miền nam nước này, nơi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng 4 triệu người. Ảnh: Bangkok Post.
Nỗ lực dọn dẹp đường phố sau lũ và khôi phục cơ sở hạ tầng ở miền Nam Thái Lan diễn ra khẩn trương. Ảnh: Bangkok Post.
Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ thành lập các bếp ăn công cộng để cung cấp thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Bangkok Post.
>>> Mời độc giả xem video: Mưa lũ tại một số quốc gia ở Châu Á (Nguồn video: abc.net.au)
