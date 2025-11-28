Hà Nội

Thế giới

Lũ lụt và lở đất ở Indonesia, hơn 80 người thiệt mạng

Lũ lụt và lở đất trên khắp đảo Sumatra của Indonesia trong tuần này đã khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.

An An (Theo CNA)

Theo Channel News Asia, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 84 người thiệt mạng ở đảo Sumatra của Indonesia trong tuần này.

"Tính đến sáng 28/11, số nạn nhân tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Bắc Sumatra đã tăng lên 62 người và 95 người khác bị thương trong khi 65 người mất tích", phát ngôn viên cảnh sát địa phương Ferry Walintukan thông tin.

Cơ quan ứng phó thảm họa địa phương cho biết thêm, tại tỉnh Tây Sumatra, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 12 người khác mất tích.

indonesia.png
Người dân dọn dẹp sau trận lở đất ở làng Nagari Malalak Timur, huyện Agam, Tây Sumatra, ngày 27/11. Ảnh: Antara.

Hiện tại, chính quyền Bắc Sumatra đang tập trung vào công tác sơ tán và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

"Tại Bắc Sumatra, việc tiếp cận một số khu vực và thông tin liên lạc vẫn bị cắt đứt. Hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn để chúng tôi có thể điều trực thăng đến những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất", Ferry Walintukan nói tiếp. Ông cho hay, Sibolga là thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Bắc Sumatra, với hơn 30 người thiệt mạng.

Theo cơ quan ứng phó thảm họa địa phương, mưa lớn cũng gây ra lũ lụt ở Aceh, tỉnh cực tây của Indonesia, gây ra lở đất và buộc gần 1.500 người phải sơ tán.

Công ty điện lực nhà nước Perusahaan Listrik Negara cho biết đầu tuần này rằng họ đã triển khai nhân sự để dần khôi phục nguồn cung cấp điện sau khi lũ quét làm sập một tháp truyền tải.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận mưa lớn gây lũ lụt tại Thái Lan vào năm 2023

Nguồn video: THĐT
#Thiên tai lũ lụt và lở đất Indonesia #Tác động của thiên tai tại Sumatra #Ứng phó và cứu hộ thảm họa #lũ lụt ở Indonesia #lở đất ở Indonesia #lở đất

