Lũ lụt ở Thái lan, 145 người thiệt mạng

Theo Trung tâm ứng phó lũ lụt khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng trên khắp khu vực miền nam nước này đến nay đã cướp đi sinh mạng 145 người.

Bangkok Post đưa tin, Trung tâm ứng phó lũ lụt khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan cho biết 145 người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền nam nước này.

Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkia ngày 28/11 cho biết, ngoài 110 trường hợp tử vong ở tỉnh Songkhla, Bộ Y tế xác nhận 9 trường hợp tử vong ở Nakhon Si Thammarat, 4 trường hợp ở Phatthalung, 2 người ở Trang, 5 người ở Satun, 6 trường hợp ở Pattani, 5 trường hợp ở Yala và 4 trường hợp ở Narathiwat.

Hàng hóa bị hư hại do lũ lụt chất đống dọc theo một con đường sau khi nước lũ rút tại khu vực Hat Yai Nai, Hat Yai, ngày 28/11. Ảnh: Bangkok Post.

Trong khi đó, hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tính đến ngày 29/11, vẫn còn 14.160 người ở trong các nơi trú ẩn.

Hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được tiến hành và số người tử vong dự kiến sẽ tăng lên.

"Số người tử vong thực tế có thể vượt quá 200", Surachate “Big Joke” Hakparn, cựu phó cảnh sát trưởng, cho biết trên mạng xã hội. Surachate đã tích cực tham gia nỗ lực cứu hộ tại Hat Yai, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Theo đánh giá ban đầu của GISTDA, lũ lụt đã làm hư hại hơn 33.000 ngôi nhà ở Hat Yai và các vùng lân cận, cùng với 5 bệnh viện, 58 trường học và hơn 700 km đường.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cảnh tượng ngập lụt ở Hat Yai, Songkhla