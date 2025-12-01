Hà Nội

Thế giới

Số người tử vong do lũ lụt, lở đất ở Indonesia tăng lên 442

Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia đã tăng lên 442 người.

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera dẫn thống kê của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) Indonesia ngày 30/11 cho biết, số nạn nhân tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia đã tăng lên 442 người.

Ngoài ra, 402 người vẫn mất tích khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Sumatra, nơi hàng nghìn người bị mắc kẹt mà không có nguồn cung thiết yếu.

"402 người vẫn mất tích ở 3 tỉnh Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh ở Indonesia", BNPB cho biết.

lulut.png
Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia đã tăng lên 442 người. Ảnh: ANI.

Ít nhất 600 người đã thiệt mạng trên khắp Đông Nam Á khi mưa lũ tấn công Indonesia, Thái Lan và Malaysia,... Lũ lụt cũng gây ra lở đất, hư hại đường sá và cắt đứt đường dây liên lạc.

Lũ lụt ở Indonesia đã khiến hàng nghìn người phải di dời, ít nhất 2 thành phố trên đảo Sumatra vẫn chưa thể tiếp cận được hôm 30/11.

“Có hai thành phố cần được quan tâm toàn diện do bị cô lập, đó là Central Tapanuli và Sibolga”, người đứng đầu BNPB Suharyanto cho biết trong một tuyên bố.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng thiếu trang thiết bị hạng nặng cũng cản trở nỗ lực cứu hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất gây thương vong ở Pakistan

Nguồn video: THĐT
