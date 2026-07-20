Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trong Chiến dịch 'Kỳ nghỉ hồng' 2026, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng các đơn vị đã thực hiện nhiều công trình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế vùng biên.
Chiếc Hyundai Palisade XRT Pro được tinh chỉnh bởi bộ phận N Performance, nó không chỉ sở hữu diện mạo hầm hố mà còn gây ấn tượng bởi khả năng tải đồ.
Dự án đường ven biển kết nối TPHCM - Lâm Đồng đang được đẩy nhanh thi công, song nhiều hạng mục vẫn chờ bàn giao mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp.
Aston Martin vừa hé lộ Dreadnought - mẫu siêu SUV hiệu suất cao hoàn toàn mới được phát triển độc quyền cho tựa game Call of Duty: Modern Warfare 4.
Dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai với mặt cắt ngang 93,6 m được kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo mới cho khu bán đảo Quảng An và ven Hồ Tây.
Mẫu SUV hybrid cắm điện Haval GWM H10 dài 5,3 mét đã mở bán tại Trung Quốc, cạnh tranh với các đối thủ đồng hương trong phân khúc crossover cỡ lớn cao cấp.
Wuling Grango đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng. Đây là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của Wuling tại Việt Nam.
MG Motor Indonesia vừa ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ ZS Hybrid+, xe sở hữu công nghệ hộp số DHT 3 cấp đột phá và kích thước vượt trội, sẵn sàng thách thức các đối thủ.
Cùng với Palisade Hybrid 2026, mẫu SUV Hyundai Tucson bản Hybrid cũng được trưng bày tại Hà Nội, xe dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2026.
Toyota được cho là đang chuẩn bị đưa Veloz Hybrid về Việt Nam, bổ sung thêm một lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ sở hữu công nghệ hybrid trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.
Kia Syros EV 2026 mới vừa chính thức được ra mắt. Đây đồng thời cũng là mẫu SUV điện phổ thông thứ hai của Kia tại thị trường Ấn Độ, sau Carens Clavis EV.
Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.
Vào sáng nay ngày 18/7, Hyundai Palisade Hybrid 2026 chính thức được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan
Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).
BYD Z9S 2027 được hãng miêu tả như một mẫu "sedan thông minh hạng sang với định hướng công nghệ". Xe sở hữu công suất 1.194 mã lực, chạy 920km mới hết pin.
Nissan Elgrand có giá khoảng hơn 1 tỷ đồng tại Nhật Bản, được trang bị hệ thống âm thanh Bose 22 loa, nội thất bọc da màu tím và hệ truyền động hybrid e-Power.
Mẫu xe máy điện VinFast Amio S2 vừa ra mắt có giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc, tốc độ tối đa 25 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc.
Ford Việt Nam vừa hé lộ phiên bản mới của mẫu SUV Territory. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe mang tên Territory Platinum, với dòng chữ nổi bật trên nắp ca-pô.
Honda vừa giới thiệu mẫu xe ga phiên bản đặc biệt ADV160 Spider-Man Edition 2026 tại thị trường Malaysia, lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Người Nhện của Marvel.
Sau khi mở bán tại Việt Nam, mẫu xe sedan hạng sang Lexus ES 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Volvo S90.
Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.