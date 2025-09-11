Tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ khám sức khỏe tổng quát

Không có triệu chứng vẫn phát hiện ung thư

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị H.T.L. (43 tuổi, tỉnh Tây Ninh) được siêu âm tuyến giáp kiểm tra thì phát hiện bị ung thư tuyến giáp thể nhú, cho dù trước đó chị hoàn toàn không có triệu chứng gì bất thường. Chị đã thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ bướu giáp, ngăn chặn khối u xâm lấn.

Theo chồng chị L. chia sẻ, chị gái của chị L. cũng từng bị ung thư tuyến giáp và được tình cờ phát hiện trong một lần thăm khám sức khỏe. Lo sợ ung thư tuyến giáp có khả năng di truyền, chị L. cũng tìm đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám tổng quát kiểm tra.

Tại đây, khi thực hiện siêu âm tuyến giáp, bác sĩ phát hiện chị có bướu tuyến giáp hai bên, vôi hóa rải rác tuyến giáp bên trái, được đánh giá là TIRADS V (khả năng ác tính).

Để chẩn đoán chính xác tính chất của khối u, chị L. được chọc hút nhân tuyến giáp, kết quả xác định đó là tế bào ung thư tuyến giáp dạng nhú. Với tình trạng này, phẫu thuật cắt bỏ khối u là giải pháp tối ưu ngăn ngừa u tiến triển và di căn sau này. Vì thế, các bác sĩ khoa Ung Bướu đã tư vấn gia đình và lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Huỳnh Kiến Thành, Phó trưởng khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Bệnh nhân L. được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp để triệt căn khối u. May mắn là khối u được phát hiện sớm, chưa có dấu hiệu di căn hay xâm lấn các cơ quan lân cận. Nhưng sau phẫu thuật, người bệnh sẽ phải uống hormone tuyến giáp suốt đời nhằm thay thế nội tiết do tuyến giáp sản xuất, tránh nguy cơ suy giáp.”

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi và trở lại sinh hoạt bình thường, người bệnh được xuất viện sau một tuần điều trị.

“Đối với ung thư tuyến giáp dạng nhú, đầu tiên người bệnh được phẫu thuật cắt một thùy tuyến giáp hoặc toàn bộ tuyến giáp, kèm nạo hạch. Nếu khối u di căn hạch, xâm lấn thì sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ phải uống iod phóng xạ bổ túc”. bác sĩ Thành chia sẻ thêm.

Bệnh phổ biến ở nữ giới

Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp được xếp vị trí thứ 9 trong các loại ung thư phổ biến hiện nay.

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư tuyến nội tiết phổ biến nhất, trong đó ung thư tuyến giáp thể nhú là thể thường gặp và cũng có tiên lượng tốt nếu phát hiện điều trị sớm.

Ngược lại, việc phát hiện trễ và để kéo dài bệnh quá lâu sẽ khiến khối u diễn tiến di căn xa. Lúc này, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn, phác đồ điều trị phức tạp, ngoài phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo hạch, người bệnh sẽ phải hóa, xạ trị sau đó.

BS.CKII. Huỳnh Kiến Thành cùng bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKII Huỳnh Kiến Thành cho biết, ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi u đã lớn hoặc di căn. Vì vậy, khám sức khỏe tổng quát và siêu âm tuyến giáp định kỳ ở phụ nữ, nhất là phụ nữ trong độ tuổi trung niên là “chìa khóa” giúp tầm soát sớm ung thư tuyến giáp.

Ngoài ra, khi phát hiện vùng cổ có những triệu chứng bất thường như nuốt vướng, khàn tiếng kéo dài, hay sờ thấy u thì chúng ta nên đi thăm khám kiểm tra ngay.