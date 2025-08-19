Phẫu thuật nội soi đường miệng điều trị ung thư tuyến giáp không vết sẹo

Không còn vết sẹo dài trên cổ sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư tuyến giáp nay có thể tự tin về ngoại hình mà vẫn được điều trị triệt để nhờ kỹ thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng (TOETVA). Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn đang được triển khai thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Các bác sĩ khoa Ung bướu vừa phẫu thuật nội soi bằng đường miệng thành công cho bệnh nhân Đ.T.T.T (42 tuổi) ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân đi khám sức khỏe tổng quát, siêu âm phát hiện thuỳ trái tuyến giáp có khối u kích thước 4x5mm.

Chọc tế bào chẩn đoán ung thư thùy trái tuyến giáp và chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường miệng cắt thùy trái và eo tuyến giáp kèm nạo vét hạch cổ trung tâm.

Kíp bác sĩ khoa Ung bướu thực hiện mổ nội soi tuyến giáp đường miệng cho bệnh nhân T. - Ảnh BVCC

Kíp mổ khoa Ung bướu do ThS.BS Vũ Xuân Kiên, Trưởng khoa và Ths.Bs Nguyễn Văn Dưỡng phối hợp với khoa Gây mê hồi sức thực hiện.

Qua 3 đường rạch nhỏ ở môi trước trong khoang miệng, phẫu thuật viên thực hiện bóc tách lớp dưới cơ bám da cổ để đưa dụng cụ nội soi vào tuyến giáp theo đường giữa, kíp mổ khéo léo phẫu tích cắt thùy trái chứa khối ung thư và eo tuyến giáp, nạo vét hạch cổ, bảo tồn dây kinh thần kinh thanh quản quặt ngược và tuyến cận giáp.

Sau hơn 1 tiếng, toàn bộ khối ung thư đã được cắt bỏ hoàn toàn và lấy ra ngoài mà không gây mất máu. Bệnh nhân phục hồi nhanh, ăn uống, vận động trở lại chỉ 1 ngày sau mổ.

Bệnh nhân T. chia sẻ: “Nghe tin ung thư thì ai cũng rất bất ngờ, lo lắng, tuy nhiên tôi may mắn phát hiện bệnh sớm và được điều trị bằng phương pháp hiện đại. Tôi đã từng thấy nhiều người mổ u giáp có vết sẹo dài trên cổ, vậy mà tôi phẫu thuật cắt khối ung thư mà không một vết dao trên da”.

Hình ảnh phẫu tích cắt thùy trái chứa khối ung thư và eo tuyến giáp, nạo vét hạch cổ, bảo tồn dây kinh thần kinh quặt ngược - Ảnh BVCC

Bảo tồn các dây thần kinh quan trọng

ThS.BS Vũ Xuân Kiên cho biết, ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất của hệ nội tiết, với tỷ lệ người mắc ngày càng gia tăng, nhất là ở nữ giới. Đây là loại ung thư nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có tiên lượng tốt, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Hiện nay, trong các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp, phẫu thuật vẫn đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Từ mổ mở truyền thống đến các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn với sự phát triển không ngừng của y học, để mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, an toàn hơn và thẩm mỹ hơn cho người bệnh. Nổi bật trong số đó là kỹ thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường miệng (TOETVA).

Nội soi tuyến giáp đường miệng mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Điểm đặc biệt của kỹ thuật này là toàn bộ đường tiếp cận đến tuyến giáp được thực hiện qua niêm mạc tiền đình miệng, hoàn toàn không để lại vết mổ ngoài da, mang lại tính thẩm mỹ tối đa cho người bệnh, nhất là phụ nữ trẻ.

Cùng với đó là kỹ thuật này mang lại hiệu quả điều trị tương đương với mổ mở hay các kỹ thuật nội soi qua đường nách hoặc đường ngực nhưng ít xâm lấn hơn, giảm đau sau mổ, hạn chế tổn thương mô mềm, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng như tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản hoặc tuyến cận giáp.

Người bệnh phấn khởi sau phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp kỹ thuật nội soi qua đường miệng - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Văn Dưỡng, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Với hệ thống nội soi có độ phân giải cao và dụng cụ phẫu tích chuyên dụng, chúng tôi thực hiện cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp và nạo vét hạch cổ thuận lợi mà vẫn bảo tồn được dây thần kinh quan trọng.

Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều chỉ định ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm, đảm bảo kết quả tốt nhất mà vẫn giữ được yếu tố thẩm mỹ tối đa, đặc biệt cho người trẻ là nữ giới”.