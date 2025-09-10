Nội soi khâu treo dây thanh cho người bệnh liệt dây thanh quản

Khó nói, khó thở, ăn sặc... sau mổ tuyến giáp

Phẫu thuật nội soi khâu treo dây thanh là một phương pháp phẫu thuật được thực hiện để điều trị các vấn đề ở dây thanh quản, đặc biệt là các trường hợp liệt dây thanh hoặc sa thanh quản.

Phương pháp này sử dụng ống nội soi và các dụng cụ vi phẫu để khâu treo dây thanh, giúp cải thiện chức năng hô hấp và phát âm.

Bệnh nhân N.T.D, giới tính nữ, 44 tuổi (Hà Nội) được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp cách đây 1 năm tại một cơ sở y tế khác (không phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương).

Sau phẫu thuật bệnh nhân nói khó, khó thở, thở rít khi nghỉ ngơi làm ảnh hưởng đến người xung quanh, ăn uống hay bị sặc. Tình trạng tăng lên khi vận động và gắng sức dẫn đến người bệnh không thể lao động được.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân tới khám và điều trị nội khoa tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trong đợt tái khám gần nhất, người bệnh được chỉ định khám và nội soi tại Liên khoa Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt – Mắt cho thấy triệu chứng dây thanh hai bên cố định tư thế khép, khe thanh môn hẹp chỉ mở rộng khoảng 2mm.

Trên lâm sàng cũng ghi nhận dấu hiệu: Khó thở, thở chậm, ở thì hít vào, có tiếng rít thanh quản, khi ngủ có tiếng ngáy ảnh hưởng đến người xung quanh. Bệnh nhân được tư vấn can thiệp phẫu thuật để cải thiện chức năng thở.

Liệt khép dây thanh có thể tử vong trong vài phút

Theo ThS.BS Hà Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt – Mắt cho biết: “Bệnh nhân liệt khép dây thanh hai bên nếu không được điều trị kịp thời sẽ có thể dẫn đến nguy cơ tử vong trong vài phút.

Dù bệnh nhân được mở khí quản cấp cứu kịp thời thì vẫn gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống sau này nếu không có phương pháp điều trị phù hợp.

Cụ thể đối với trường hợp này, sau thăm khám, các bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh về tình trạng bệnh, đồng thời đưa ra quyết định phẫu thuật để cải thiện chức năng thở bằng phương pháp nội soi qua hệ thống soi treo thanh quản bằng dao siêu âm để điều trị liệt dây thanh ở tư thế khép và trung gian.

Ưu điểm của phương pháp này là tạo một lỗ hở ở bán phần sau thanh môn cho bệnh nhân thở, đồng thời giữ được 1/2 dây thanh một bên phía trước giúp cho bệnh nhân vừa đảm bảo được chức năng hô hấp vừa bảo tồn được chức năng phát âm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, thể chất và tinh thần”.

“Mục đích điều trị phẫu thuật trong liệt khép dây thanh hai bên sẽ tạo ra một đường thở thông thoáng đủ để an toàn cho bệnh nhân là chính, và vẫn cố gắng bảo tồn được chức năng nói. Thông thường, bệnh nhân đều cải thiện khó thở 1 tuần sau phẫu thuật, đó là thời gian lành thương của vết mổ, dây thanh hết phù nề”, bác sĩ Hùng chia sẻ thêm.

Sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân N.T.D. hồi phục nhanh, tỉnh táo, không sốt, không còn dấu hiệu khó thở, khạc ra máu, ho, thở rít, thở ngáy, đau họng. Trong quá trình vận động cũng không ghi nhận tình trạng khó thở, ăn uống không bị sặc.

Nội soi thanh quản cho thấy dây thanh phải được khâu treo mở rộng ra ngoài, khe thanh môn mở rộng 5 – 6mm, dây thanh trái cố định đường giữa, nệp phễu thanh thiệt phải hết phù nề.

Hình ảnh ngày đầu tiên sau phẫu thuật

Hình ảnh 4 ngày sau phẫu thuật

Thông qua ca bệnh cho thấy, liệt dây thanh do tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược có thể từ mức độ nhẹ đến nặng, gây liệt dây thanh một bên hoặc hai bên, liệt khép hoặc mở.

Tùy theo vị trí liệt dây thanh, liệt một bên hoặc hai bên có biểu hiện và ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh khác nhau. Do vậy để hạn chế biến chứng tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược gây liệt dây thanh người bệnh cần được phẫu thuật bởi bác sĩ có nhiều kinh nghiệm.