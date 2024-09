VUSTA phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Bão, lũ đã làm nhiều người chết và mất tích; nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, nhiều tài sản bị hư hỏng; nhiều cây cầu, con đường bị cuốn trôi; nhiều ngôi làng, thôn xóm bị chia cắt khiến người dân lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được sự đồng ý của Lãnh đạo VUSTA, Ban Thường vụ Công đoàn VUSTA kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức công đoàn trực thuộc, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thể hiện trách nhiệm, tình thương yêu, đùm bọc tới đồng bào của mình.

"Qua đó, cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị bão lũ trong bối cảnh khó khăn đặc biệt này", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ phát động, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức công đoàn trực thuộc VUSTA đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ.



Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến 7h sáng 13/9, mưa bão, sạt lở đất, ngâp lụt, lũ quét, sập cầu... làm 233 người chết, 103 người mất tích. So với ngày 12/9 tăng 36 người chết.



Trong đó, Lào Cai là địa phương có số người chết và mất tích nhiều nhất với 179 người (98 người chết, 81 người mất tích).

Tiếp đến là Cao Bằng có 52 người (43 người chết, 9 người mất tích). Yên Bái có 50 người (48 người chết, 2 người mất tích).

Tại Quảng Ninh ghi nhận 15 người chết. Tại Hòa Bình có 7 người chết do sạt lở đất.

Thông tin tại buổi lễ, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trong thời gian rất ngắn bước đầu, VUSTA đã ghi nhận sự ủng hộ đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống bằng nhiều hình thức. Danh sách và số tiền ủng hộ sẽ được VUSTA công khai trên website vusta.vn và được chuyển tới UBTW MTTQVN hoặc phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố và MTTQVN các tỉnh, thành phố trong vùng bị bão, lũ để trao tặng kịp thời, theo quy định.



Tuyên Quang có 5 người chết do lũ cuốn. Phú Thọ có 11 người (1 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do lũ, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người mất tích do lũ).