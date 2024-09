Bình Định: 53 giải pháp đoạt giải Cuộc thi lần thứ XI

Trao thưởng cho các tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện các sở, ban ngành, các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng các thầy cô giáo và 107 học sinh đoạt giải.

Báo cáo tổng kết tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Các mô hình sản phẩm dự thi cho thấy các ý tưởng sáng tạo của lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh là rất phong phú, đa dạng, có ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập, vui chơi giải trí, sản xuất và đời sống góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Từ những ước mơ, khát vọng giải quyết các yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống thường ngày, ở lứa tuổi học sinh các em đưa ra được ý tưởng và tận dụng những vật liệu có sẵn tạo ra những sản phẩm có ích là điều rất đáng trân trọng.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức Cuộc thi lần thứ XI đã trao bằng khen (giấy khen) chứng nhận và biểu trưng cho 53 giải pháp đoạt giải, bao gồm: 3 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Các tác giả đoạt giải nhất được trao bằng khen của UBND tỉnh; giải nhì: Bằng khen của Tỉnh đoàn; giải ba: Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo; giải khuyến khích: Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.Trong đó, 3 giải nhất thuộc về các giải pháp:“Bảng tuần hoàn thông minh” của Nguyễn Thị Trà My (lớp 8A4) và Trần Bình Thảo Trâm (lớp 8A2) Trường THCS Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn; “Hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ” của nhóm tác giả Trần Võ Bảo Châu (8A3), Nguyễn Thục Quyên (6A2), Tô Hương Giang (6A1), Đỗ Trần Trí Tín (9A1), Đỗ Huyền Nhi (9A1), Trường THCS Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; “Máy thu gom, băm lục bình (bèo) và rau muống nước” của Lê Nguyễn Thanh An và Lê Trần Vĩ, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định trao Giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai, tích cực tham gia Cuộc thi lần này; Hội khuyến học tỉnh cũng trao học bổng khuyến tài cho các học sinh đạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi với trị giá: 3 triệu đồng/học sinh (giải nhất) và 2 triệuđồng/học sinh (giải nhì).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao và chúc mừng thành quả của các em học sinh đã đạt giải tại Cuộc thi lần này và bày tỏ mong muốn các tác giả sẽ tiếp tục sáng tạo để cải tiến, hoàn thiện sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban Tổ chức), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng để Cuộc thi diễn ra khách quan, công bằng, tạo ra sân chơi sáng tạo, bổ ích cho các em học sinh.

Để Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng diễn ra thường niên thu hút được đông đảo các bạn thanh thiếu niên - nhi đồng tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức Cuộc thi trong thời gian đến; thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích triển khai sâu rộng, lan tỏa Cuộc thi rộng khắp đến các huyện, thị xã, thành phố, đến tận các vùng sâu, vùng xa, thu hút đông đảo học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng tham gia; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo khoa học, kỹ thuật của các cháu Thanh thiếu niên - Nhi đồng. đề nghị các tổ chức đoàn, đội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, thực hiện và tăng cường giáo dục STEM gắn lý thuyết với thực tiễn, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tạo điều kiện cho các em học sinh phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật có giá trị cao phục vụ cho học tập, sản xuất và đời sống.