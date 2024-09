Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

Ngày 29/8 Liên hiệp Hội Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Đoàn giám sát liên ngành về công tác tổ chức, quản lý và triển khai các dự án viện trợ nước ngoài của Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đoàn Giám sát liên ngành do Phó Chủ tịch Vusta Phạm Ngọc Linh làm Trưởng đoàn, đại diện Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Bộ Công an; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía tỉnh Sơn La có đại diện Sở Công an, Ban Dân tộc, Hội Nông dân, Liên hiệp Hội Sơn La, UBND huyện Vân Hồ và đại diện các xã vùng triển khai dự án.