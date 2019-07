Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hé lộ tàu ngầm tấn công "siêu to khổng lồ"

Trong những hình ảnh mới nhất vừa được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm thị sát tàu ngầm mới nhất của nước này - được cho là có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên ngay lập tức các chuyên gia về tàu ngầm trên thế giới đã có phân tích dựa trên cảm quan và khẳng định, cấu tạo cũng như vật liệu cấu thành lớp vỏ tàu ngầm mới của Triều Tiên này không khác gì những tàu ngầm được Liên Xô đóng mới từ những năm 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI. Điều này khiến cho tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên rất dễ bị phát hiện bởi các thiết bị định vị thuỷ âm hiện đại ngày nay đang được sử dụng trên các tàu ngầm của Mỹ hay thậm chí là của Nhật. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, các chuyên gia về công nghệ tàu ngầm quân sự trên thế giới cũng khẳng định thiết kế của tàu ngầm mới này chắc chắn đã có sự góp nhặt và học hỏi từ tàu ngầm Type 033 của Trung Quốc - loại tàu ngầm duy nhất có khả năng triển khai tên lửa hạt nhân mà Triều Tiên có thể tiếp cận được, vốn dĩ cũng đã được Trung Quốc sản xuất trong những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI. Triều Tiên hiện là một quốc gia có lực lượng Hải quân không quá nổi bật. Sức mạnh nổi bật nhất của Hải quân Triều Tiên lại nằm ở lực lượng tàu ngầm với loại tàu ngầm đông nhất đó là lớp Sang-O. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, trong biên chế của Hải quân Triều Tiên cũng có sự góp mặt của các tàu ngầm lớp Romeo do Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Đây cũng chính là nguyên mẫu mà Trung Quốc dựa vào để chế tạo tàu ngầm Type 033. Nguồn ảnh: BI. Theo nhiều nguồn tin, các tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô trong biên chế của Triều Tiên tới nay đã quá cũ, không còn đủ khả năng hoạt động và đang dần bị loại biên. Vậy nên có thể coi tàu ngầm mới mà Triều Tiên vừa cho lộ diện chính là bản cải tiến của Romeo và sẽ được sử dụng thay thế cho các tàu ngầm này trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra trong biên chế của lực lượng tàu ngầm Triều Tiên còn có nhiều chiếc khác với nhiều lớp khác nhau, phần lớn là do Triều Tiên tự thiết kế. Đặc biệt có lớp tàu ngầm Whiskey do Triều Tiên và Liên Xô hợp tác sản xuất, được cho là loại tàu ngầm Triều Tiên đã sử dụng để phóng thử tên lửa SLBM hồi năm 2015 và 2016. Nguồn ảnh: BI. Các chuyên gia cũng nhận định, dù rằng phát triển công nghệ tàu ngầm là cực kỳ khó và rất tốn kém, nhưng đây lại được cho là hướng đi đứng đắn nhất của Triều Tiên trong thời điểm hiện tại nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Những hình ảnh hiếm về quá trình huấn luyện quân đội Triều Tiên.

Trong những hình ảnh mới nhất vừa được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm thị sát tàu ngầm mới nhất của nước này - được cho là có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên ngay lập tức các chuyên gia về tàu ngầm trên thế giới đã có phân tích dựa trên cảm quan và khẳng định, cấu tạo cũng như vật liệu cấu thành lớp vỏ tàu ngầm mới của Triều Tiên này không khác gì những tàu ngầm được Liên Xô đóng mới từ những năm 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI. Điều này khiến cho tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên rất dễ bị phát hiện bởi các thiết bị định vị thuỷ âm hiện đại ngày nay đang được sử dụng trên các tàu ngầm của Mỹ hay thậm chí là của Nhật. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, các chuyên gia về công nghệ tàu ngầm quân sự trên thế giới cũng khẳng định thiết kế của tàu ngầm mới này chắc chắn đã có sự góp nhặt và học hỏi từ tàu ngầm Type 033 của Trung Quốc - loại tàu ngầm duy nhất có khả năng triển khai tên lửa hạt nhân mà Triều Tiên có thể tiếp cận được, vốn dĩ cũng đã được Trung Quốc sản xuất trong những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI. Triều Tiên hiện là một quốc gia có lực lượng Hải quân không quá nổi bật. Sức mạnh nổi bật nhất của Hải quân Triều Tiên lại nằm ở lực lượng tàu ngầm với loại tàu ngầm đông nhất đó là lớp Sang-O. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra, trong biên chế của Hải quân Triều Tiên cũng có sự góp mặt của các tàu ngầm lớp Romeo do Liên Xô chế tạo trong quá khứ. Đây cũng chính là nguyên mẫu mà Trung Quốc dựa vào để chế tạo tàu ngầm Type 033. Nguồn ảnh: BI. Theo nhiều nguồn tin, các tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô trong biên chế của Triều Tiên tới nay đã quá cũ, không còn đủ khả năng hoạt động và đang dần bị loại biên. Vậy nên có thể coi tàu ngầm mới mà Triều Tiên vừa cho lộ diện chính là bản cải tiến của Romeo và sẽ được sử dụng thay thế cho các tàu ngầm này trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra trong biên chế của lực lượng tàu ngầm Triều Tiên còn có nhiều chiếc khác với nhiều lớp khác nhau, phần lớn là do Triều Tiên tự thiết kế. Đặc biệt có lớp tàu ngầm Whiskey do Triều Tiên và Liên Xô hợp tác sản xuất, được cho là loại tàu ngầm Triều Tiên đã sử dụng để phóng thử tên lửa SLBM hồi năm 2015 và 2016. Nguồn ảnh: BI. Các chuyên gia cũng nhận định, dù rằng phát triển công nghệ tàu ngầm là cực kỳ khó và rất tốn kém, nhưng đây lại được cho là hướng đi đứng đắn nhất của Triều Tiên trong thời điểm hiện tại nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Những hình ảnh hiếm về quá trình huấn luyện quân đội Triều Tiên.