Tin cuối cùng về bão số 3 Wipha, cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (22/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Hồi 1h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm qua đến nay, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ. Lượng mưa phổ biến từ 46 đến 74mm. Dự báo trong hôm nay mưa sẽ tạm giảm. Từ ngày mai đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Trong đó trọng tâm mưa là khu vực Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam của tỉnh Phú Thọ. Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cát Bà (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Dấu cấp 9, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm 23/7, vùng biển giữa Biển Đông và khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3,5m, biển động mạnh. Trong khi đó, vịnh Bắc Bộ và phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông, trong đó có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật nguy hiểm.

Tình trạng gió mạnh và biển động dự kiến sẽ kéo dài trong ngày 24/7. Các vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực giữa Biển Đông vẫn duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 2 - 3,5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng