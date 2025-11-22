Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lật thuyền ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể ông Phạm Hồng (SN 1961, trú ở Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Trước đó, chiều 19/11, vợ chồng ông Hồng đang thả lưới trên sông Gianh, đoạn qua phường Bắc Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền. Người vợ may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, UBND phường Bắc Gianh đã huy động hơn 100 người gồm Công an, Quân sự, lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân địa phương, cùng nhiều tàu thuyền tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 12h30 ngày 22/11, thi thể ông Hồng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện còn 1 nạn nhân mất tích. Đó là người đàn ông lái xe tải vượt ngầm tràn tại xã La Lay bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 17/11.

