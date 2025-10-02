Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy ô tô chở 3 người mất tích ở Lào Cai

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy xe ô tô bán tải chở 3 người mất tích bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở ở Lào Cai.

Khánh Hoài

Chiều 2/10, thông tin từ Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 chở 3 người được thông báo mất tích hôm 29/9.

Chiếc xe ô tô bán tải bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 279 thuộc thôn Pom Khén xã Minh Lương.

2-9799.jpg
Các lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô gặp nạn.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được tiến hành khẩn trương, gần chục chiếc máy xúc làm việc hết công suất. Thời tiết có chút mưa nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. Xe cứu thương cũng đã tiếp cận gần hiện trường để sẵn sàng đưa các nạn nhân trở về.

1-9854.jpg
Chiếc xe ô tô bán tải bị vùi lấp sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 279 thuộc thôn Pom Khén xã Minh Lương.
3-2061.jpg
Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được tiến hành khẩn trương.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9/2025, anh Hoàng V.Đ (sinh năm 1988, hiện đang là Quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé, Lào Cai) điều khiển xe ô tô bán tải nêu trên di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo Quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Trên xe còn có 2 người là anh Hoàng Đ.G (sinh năm 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng V.T (sinh năm 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai). Sau khi di chuyển được ít thời gian thì gia đình đã mất liên lạc với cả 3 người.

Nắm bắt được vụ việc, Công an xã Nậm Xé đã trao đổi thông tin với Công an các xã trên tuyến Quốc lộ 279. Qua phối hợp, trao đổi thông tin với Công an xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai) cho thấy vào 7h56 ngày 29/9, xác định xe ô tô trên đi qua Quốc lộ 279, đoạn cây xăng xã Minh Lương. Đến khoảng 8h cùng ngày, tại Quốc lộ 279, đoạn thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100m, ước tính khoảng 1.000 m3 đất đá.

