Từ 0h ngày 1/1/2026, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.

Mục đích của đợt tổng kiểm kê là xác định chính xác số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng và giá trị tài sản công trên phạm vi toàn quốc. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra sau quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Ảnh minh họa.

Kết quả kiểm kê sẽ là căn cứ để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định pháp luật.

Phạm vi kiểm kê bao gồm toàn bộ tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang… và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Hoạt động kiểm kê sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác có liên quan.

Thời điểm kiểm kê được chốt tại 0h00 ngày 1/1/2026.

Nguyên tắc kiểm kê thực hiện theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Kế hoạch của Bộ Tài chính cũng đưa ra yêu cầu việc kiểm kê phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai và minh bạch.

Kế hoạch xác định rõ các mốc thời gian. Đối với Bộ Tài chính, từ tháng 10–11/2025 ban hành kế hoạch, chỉ tiêu, biểu mẫu và hướng dẫn kiểm kê. Từ Tháng 11-12/2025, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Tháng 7/2026, hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê toàn quốc.

Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực (xây dựng, công nghiệp và môi trường, công thương, tài chính, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch) phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, Bộ Xây dựng chính hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch đô thị và hạ tầng xây dựng ngầm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, cảng cá, đê điều.

Bộ Công Thương hướng dẫn về tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, chợ.

Đối với các Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tài sản kết cấu hạ tầng thuộc các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, khu công nghệ, khu kinh tế…

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15/11/2025 phải thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và ban hành kế hoạch triển khai.

Tháng 11–12/2025: tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê. Từ 1/1/2026 đến 31/3/2026: Thực hiện kiểm kê tại chỗ. Trước 31/5/2026, tổng hợp và gửi kết quả kiểm kê về Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của đối tượng thực hiện kiểm kê.

Cụ thể, trước 30/11/2025, thành lập tổ kiểm kê nội bộ. Trước 31/12/2025 chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu, hệ thống sổ sách. Từ ngày 1/1/2026 - 31/3/2026 tiến hành kiểm kê. Trước 31/3/2026 gửi báo cáo kiểm kê lên cấp trên.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch, kết hợp nhiều hình thức triển khai phù hợp với đặc thù từng đơn vị, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.