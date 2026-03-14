Xã hội

Xử phạt 2 người đàn ông xúc phạm lực lượng Công an

Đăng bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 10 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X (đều trú phường Đồng Hới) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

a1-e1773441905652.jpg
Người đàn ông đăng tin sai sự thật làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Đồng Hới xác minh, làm rõ chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi, đều trú ở phường Đồng Hới).

Làm việc với cơ quan Công an, 2 người này khai nhận, khi vào mạng xã hội thấy thông tin về một cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau đó, ông H và ông X đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung và mục đích giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an.

Việc đăng tải nêu trên do nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Hiện, ông H và ông X đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sẽ không tái phạm.

Cục CSGT cảnh báo tin giả về việc dừng xe để kiểm soát trên cao tốc

Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin sai sự thật.

Ngày 22/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, hiện một số trang trên mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều thông tin không chính xác về chính sách pháp luật an toàn giao thông và hoạt động của lực lượng CSGT như: Tăng tiền phạt về giao thông; Thông tin tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ chiến sĩ CSGT…

capture.png
Bộ Công an đề xuất thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia chống tin giả

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp xử lý tin giả, sai sự thật, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia chống tin giả.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định về các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật. Mục tiêu của dự thảo là tạo hành lang pháp lý vững chắc để hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo là việc hệ thống hóa các khái niệm. Cụ thể, tin giả được định nghĩa là thông tin không có thật, trong khi tin sai sự thật là thông tin có một phần không đúng sự thật. Hệ thống các hành vi vi phạm được mở rộng bao gồm: tạo lập, chỉnh sửa, lưu trữ, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận và công bố thông tin.

Đăng tin giả kêu gọi từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt 84 triệu đồng

Xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huế) lên mạng xã hội đăng tải bài viết bịa đặt về các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện...

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân khu vực 1 – TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, ngày 6/7/2025, Nguyễn Hoàng Huy nảy sinh ý định lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

