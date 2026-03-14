Xử phạt 2 người đàn ông xúc phạm lực lượng Công an

Đăng bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X (đều trú phường Đồng Hới) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Người đàn ông đăng tin sai sự thật làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an phường Đồng Hới xác minh, làm rõ chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi, đều trú ở phường Đồng Hới).

Làm việc với cơ quan Công an, 2 người này khai nhận, khi vào mạng xã hội thấy thông tin về một cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau đó, ông H và ông X đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung và mục đích giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an.

Việc đăng tải nêu trên do nhận thức hạn chế và bột phát nhất thời.

Hiện, ông H và ông X đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sẽ không tái phạm.