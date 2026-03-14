Xã hội

Sóng đánh chìm tàu cá, một ngư dân Quảng Trị mất tích

Trong lúc hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị không may bị sóng đánh chìm, khiến một người mất tích.

Hạo Nhiên

Ngày 14/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lúc này, trên tàu có ông Lê Văn Tư (SN 1980) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975, cùng trú tại thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải Đội Biên phòng 1 và 7 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm. Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa được lực lượng chức năng tìm thấy và cứu sống, riêng ông Tư hiện vẫn đang mất tích.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử lực lượng quan sát ven bờ 2 bên cửa Gianh và phối hợp với tàu Hải Đội Biên phòng 1 khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Xã hội

Cứu sống 5 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang trên đường vào bờ, tàu cá ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, 5 ngư dân rơi xuống biển và may mắn được ứng cứu kịp thời.

Ngày 9/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ứng cứu thành công nhiều ngư dân trên tàu cá gặp nạn khi vào bờ.

Trước đó, khoảng 6h05 ngày 9/3, tàu cá QB-11064TS chở 5 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tại tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chở theo 5 ngư dân, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt trở về bờ.

Xã hội

Hải quân cứu hộ 36 ngư dân Quảng Ngãi vào bờ an toàn

Tàu câu mực thứ 2 của ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển Đông do chết máy từ hôm 6/3 đã được Hải quân Nhân dân Việt Nam ứng cứu đưa vào Cam Ranh an toàn.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tàu câu mực chở 36 ngư dân ở Quảng Ngãi được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Lúc 9 giờ 30 ngày 11/3, ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu cá QNg-90459 TS cho biết, tàu cùng 36 ngư dân vừa được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.