Sóng đánh chìm tàu cá, một ngư dân Quảng Trị mất tích

Trong lúc hành nghề trên biển, tàu cá ngư dân Quảng Trị không may bị sóng đánh chìm, khiến một người mất tích.

Ngày 14/3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội Biên phòng 1 ứng cứu được một ngư dân khi thuyền đánh cá khai thác hải sản đang trên đường vào bến bị sóng đánh chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 14/3, chị Hoàng Thị Phượng (trú tại Thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh báo tin tàu đánh cá của gia đình, loại dưới 6m làm nghề thả lưới gần bờ thì bị sóng đánh chìm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lúc này, trên tàu có ông Lê Văn Tư (SN 1980) và ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975, cùng trú tại thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh phối hợp với tàu BP 07-07-04 của Hải Đội Biên phòng 1 và 7 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm. Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa được lực lượng chức năng tìm thấy và cứu sống, riêng ông Tư hiện vẫn đang mất tích.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử lực lượng quan sát ven bờ 2 bên cửa Gianh và phối hợp với tàu Hải Đội Biên phòng 1 khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.