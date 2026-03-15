Khánh Hòa: Không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 1,65 triệu cử tri tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại 1.123 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh.

Không khí ngày bầu cử tại các địa phương trong tỉnh diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Từ khu vực trung tâm đô thị đến vùng miền núi, hải đảo, cử tri đến các điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri tỉnh Khánh Hòa phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: PG

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện quyền công dân

Tại Khu vực bỏ phiếu số 1 (Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 5 đường 2/4, phường Nha Trang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực này, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước. Đông đảo cử tri địa phương sau đó lần lượt tham gia bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, dân chủ.

Cùng thời điểm, nhiều lãnh đạo tỉnh cũng tham gia bỏ phiếu và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, toàn tỉnh đã có 81,6% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thông tin liên lạc thông suốt; giao thông đi lại của người dân thuận lợi.

Để phục vụ ngày bầu cử, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến các điểm bỏ phiếu.

Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia bầu cử. Nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu từ sớm để nghiên cứu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của cử tri, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Khánh Hòa diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.