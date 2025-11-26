Hà Nội

Xã hội

Mộ Anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình ở Hải Phòng bị đập phá

Xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) vừa thông tin về vụ việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá.

Hải Ninh

Theo đó, ngày 25/11, xã Kiến Hải nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp xã Kiến Hải bị đập phá.

66677778.jpg
Đoàn liên ngành xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Ảnh: xã Kiến Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã đã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ.

Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và đang tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành xã Kiến Hải đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ. Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để sự việc tái diễn.

