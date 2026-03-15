Lâm Đồng: Hơn 2,7 triệu cử tri nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội

Sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, cử tri trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 6, đặt tại Nhà Văn hóa khu phố 5, phường Phú Thủy.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết và các huyện vùng sâu, vùng xa, cử tri đã có mặt đông đủ trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí nổi bật, tạo nên bầu không khí rộn ràng của “ngày hội toàn dân”.

Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu với 2.301 khu vực bỏ phiếu, trong đó, bầu 17 đại biểu Quốc hội từ 29 ứng cử viên, 85 đại biểu HĐND tỉnh từ 133 ứng cử viên và bầu 2.949 đại biểu HĐND cấp xã từ 4.860 ứng cử viên.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và dân chủ, công tác chuẩn bị đã được các địa phương triển khai từ sớm. Hệ thống niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, hòm phiếu và các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Lực lượng chức năng cũng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 6 có hơn 1.129 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cử tri đã tiến hành bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, nghiêm túc và trách nhiệm, thể hiện tinh thần dân chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ghi nhận tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Lạc Dương, Đam Rông, bà con các dân tộc cũng tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trước ngày bầu cử chính thức, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại 5 khu vực đặc thù, chủ yếu là các đơn vị lực lượng vũ trang và khu vực biên giới. Việc bỏ phiếu sớm diễn ra nghiêm túc, 100% cử tri tham gia đầy đủ, góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho ngày bầu cử chung của toàn tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; cũng là thời điểm nước ta đang tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.