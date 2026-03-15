Đột kích sới bạc, bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 170 triệu đồng...

Hạo Nhiên

Ngày 15/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 170 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc với số tiền lớn, trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 27/02/2026, các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Khôi (SN 1988), Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), Võ Văn Giáp (SN 1996), Phạm Văn Hưng (SN 1992) cùng trú tại xã Cẩm Xuyên; Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú tại xã Thiên Cầm); Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đức Thịnh) và Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở xã Cẩm Xuyên để bàn bạc tìm địa điểm đánh bạc.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Sau đó, Nguyễn Đình Khôi liên hệ với Dương Hữu Nhã (SN 1996, trú tại xã Cẩm Duệ) để tìm địa điểm tổ chức sới bạc và chuẩn bị tiền mặt để đổi cho các con bạc khi có nhu cầu chuyển khoản. Nhã tiếp tục liên hệ với Hoàng Thế Anh (SN 1990, trú tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) mượn nhà làm nơi tổ chức đánh bạc.

Khoảng 15h cùng ngày, khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.

Đáng chú ý, trong số các bị can có 7 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:
Bài liên quan

Xã hội

Đột kích, bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc ở Khánh Hoà

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà ập vào bắt quả tang.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 01 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 01/3, Công an xã Ninh Hải kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Hồ Thành Dũ (sinh năm 1971, thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải).

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 9 đối tượng ở Cần Thơ

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại ấp Thiện Bình, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 25/2, Công an xã Mỹ Hương phát hiện tại một hộ dân ở ấp Thiện Bình có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc hơn 41 tỷ đồng

Công an TP Huế khởi tố 16 bị can liên quan hành vi đánh bạc với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

