Đột kích sới bạc, bắt giữ nhiều đối tượng có tiền án

Ngày 15/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ 170 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc với số tiền lớn, trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 27/02/2026, các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Khôi (SN 1988), Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), Võ Văn Giáp (SN 1996), Phạm Văn Hưng (SN 1992) cùng trú tại xã Cẩm Xuyên; Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú tại xã Thiên Cầm); Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đức Thịnh) và Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở xã Cẩm Xuyên để bàn bạc tìm địa điểm đánh bạc.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Sau đó, Nguyễn Đình Khôi liên hệ với Dương Hữu Nhã (SN 1996, trú tại xã Cẩm Duệ) để tìm địa điểm tổ chức sới bạc và chuẩn bị tiền mặt để đổi cho các con bạc khi có nhu cầu chuyển khoản. Nhã tiếp tục liên hệ với Hoàng Thế Anh (SN 1990, trú tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) mượn nhà làm nơi tổ chức đánh bạc.

Khoảng 15h cùng ngày, khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.

Đáng chú ý, trong số các bị can có 7 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật