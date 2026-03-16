Bóc gỡ đường dây mua bán 10.000 hóa đơn, giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, liên quan hàng chục công ty “ma”.

Nguyễn Hinh

Ngày 16/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) vừa phá thành công chuyên án 1025H, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên tỉnh, quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can.

Chuyên án được xác lập trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 13/3 lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp phá án.

Kết quả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ theo Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng chia thành 4 nhóm, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, sử dụng để xuất bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan công an cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua bán hóa đơn với các nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; điện thoại trực ban: 0693.480.187) để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

#mua bán hóa đơn trái phép #đường dây hóa đơn 6000 tỷ #công ty ma #Công an Đồng Nai #chuyên án 1025H

Xã hội

Xét xử cựu cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn khống 6.700 tỷ

Cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để "bảo kê" 41 "công ty ma" mua bán hóa đơn khống lên tới 6.700 tỷ đồng.

Ngày 25/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Trong số đó: Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ thuế) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ”; Lê Thế Diện bị xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận hối lộ”.

Xã hội

Công an Phú Thọ làm rõ vụ hợp thức hóa hơn 53 tấn hàng bằng hóa đơn khống

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phát hiện và khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hợp thức hóa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra kho chứa hàng Hoàng Ánh tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, thôn Đông, xã Vĩnh Thành.

Xã hội

Khởi tố “nữ quái” làm hóa đơn giả để trốn thuế

Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.

Ngày 20/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi về tội “Trốn thuế”.

Theo cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.