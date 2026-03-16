Bóc gỡ đường dây mua bán 10.000 hóa đơn, giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Ngày 16/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) vừa phá thành công chuyên án 1025H, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên tỉnh, quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can.

Chuyên án được xác lập trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 13/3 lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp phá án.

Kết quả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ theo Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng chia thành 4 nhóm, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, sử dụng để xuất bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan công an cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua bán hóa đơn với các nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; điện thoại trực ban: 0693.480.187) để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Chủ xe dầu có bắt buộc ký cam kết khi đăng kiểm khí thải theo quy định mới từ ngày 1/3/2026 không? Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.