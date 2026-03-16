Lâm Đồng: Cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt tỷ lệ gần 100%

Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri tỉnh Lâm Đồng đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định pháp luật tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 22 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 2.572.624/2.578.925 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đạt 99,76%. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu đại biểu HĐND tỉnh cũng đạt 99,76%, trong khi bầu đại biểu HĐND cấp xã đạt 99,78%.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao đổi với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 24, xã Đinh Văn Lâm Hà.

Đáng chú ý, 60/124 xã, phường, thị trấn và 1.959/2.296 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ 100% cử tri tham gia, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, cử tri đã có mặt đông đủ để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều cử tri đã chủ động tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi ghi phiếu, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến lực lượng phục vụ. Toàn tỉnh bố trí hơn 2.300 điểm bỏ phiếu, đồng thời các lực lượng công an, y tế và các đơn vị liên quan túc trực, bảo đảm an ninh trật tự và điều kiện phục vụ cử tri trong suốt quá trình bầu cử.

Trước ngày bầu cử chính thức, 5 khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 14/3. Tại các điểm này, 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu trong buổi sáng, bảo đảm đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Cuộc bầu cử tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Kết quả tỷ lệ cử tri tham gia ở mức rất cao tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử.