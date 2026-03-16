Chồng sát hại vợ và một người đàn ông, sau đó tự sát ở Hưng Yên

Tối 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông cáo báo chí thông tin ban đầu vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông sau đó tự sát.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991) ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Ngô Duy Thăng (SN 1986, trú tại thôn Phụ Thành đã dùng súng bắn và dao đâm vào vợ là chị Nguyễn Thùy L (SN 1995) khiến chị L tử vong tại chỗ.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thăng tiếp tục sử dụng xe ô tô BKS 30K-13661 đến nhà anh Vũ Văn Ngọc (SN 1987) tại thôn Quý Đức Đông cùng xã Đông Tiền Hải. Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh Ngọc, sau đó dùng xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Anh Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và tình hình của địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến 18h40 cùng ngày, phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.